Ricky Rubio, en su presentación con el Barcelona: «Tuve estrés crónico y tenía que regularlo…»

Ricky Rubio ha sido presentado oficialmente con el FC Barcelona tras semanas ejercitándose con el equipo y tras la inscripción tanto en Liga Endesa y Euroliga a principios de mes. Sin fecha exacta para su debut, la presentación del base español puede suponer el último paso para que por fin vuelva a los terrenos de juego: «Lo que le pedí al Barça no era fácil. Entrar en un equipo profesional a mitad de temporada, con unas condiciones especiales, pero por eso estamos aquí. El vestuario me ha aceptado de una forma increíble. Me he sentido querido y respetado».

Rubio tomó la palabra el primero, dejando un mensaje de agradecimiento para todos: «Agradecer a la prensa y al mundo del baloncesto cuando pedí privacidad y no sentir ningún tipo de presión. También a la Federación. Cuando me pasó (en agosto tuvo que abandonar la concentración previa al Mundial), entendí realmente lo que significaba La Familia. Esta semana que he estado con ellos, me ha ayudado mucho con mi recuperación. Agradecer a mi mujer, a mi hijo. Las cosas no son fáciles, pero tener el apoyo de la familia las hace más pasables».

Sobre su salud mental, lo que le privó de seguir compitiendo, comenta que desarrolló «un estrés crónico y tenía que regularlo, nunca tuve una etiqueta, no tuve depresión o ansiedad, lo que me pasó fue por factores internos, por cómo me tomo las cosas; y por factores externos, como la competición». «Hemos estado en la oscuridad, pero trabajando y con la ayuda de los profesionales necesarios, se puede salir. Una palabra, un abrazo, un ‘estoy aquí’, todo ayuda», explicaba al respecto, destacando su vuelta: «Volvemos a estar aquí».

«Cuando me fui a Minnesota nunca pensé en si volvería, porque la vida es imprevisible y la vida te cambia los planes», habla Ricky Rubio sobre el pasado pero sobre todo de su presente en el Barcelona y una posible retirada: «Iré año a año. Si piensas a más largo plazo, la vida te cambia los planes. Me gustaría poder disfrutar, estar a gusto. Las cosas que pueda controlar, controlarlas. Las que no están a nuestro alcance, intentar afrontarlas de forma positiva. Cuando acabe la temporada pensaré en el verano del preolímpico. Siempre pensamos en el más allá, pero quiero ir día a día».

«El miedo es relativo, cada uno lo sufre de una forma. El jugador se había comido a la persona, no sabía muy bien quién era. Debemos relativizar el prepararnos para el miedo. Nos vamos a extremos, hay muchos grises y estoy aprendiendo a dibujar en gris», explica Ricky Rubio sobre su situación, y razona que ahora en el Barcelona se «lo he tomado como un juego» y que tuvo «sensaciones muy raras», desarrollando: «Automatizamos mucho como jugadores y no nos damos cuenta de muchas cosas. Nos perdemos ‘el hoy y ahora’. No has estado presente y no has disfrutado. El vestuario me ha ayudado mucho a sentirme como uno más. Acerté de pleno dónde venir».

Ricky explica que sobre su proceso y salud mental que «a veces dramatizamos situaciones y no nos damos cuenta del daño que nos hacemos a nosotros mismos», pero que «ahora me mimo más y no soy tan autoexigente». Desvela que fue durante un paseo con su terapeuta cuando decidió, tras encontrarse mejor, que era ahora el momento de volver: «Ahora con 33, siempre puedo volver a la vida que llevaba hasta ahora y que me gustaba». Y no duda de que tomó la decisión correcta: «Me sentí un cobarde, por no tener fuerzas. Por primera vez me prioricé, pensé en mí primero y creo que fue la decisión correcta».

«El proceso es una montaña rusa. Ahora sí, ahora no. Pero había una base sólida, entendiendo cómo funciona la mente y tomándomelo como un juego. No sé si alguien se enfadará, pero el baloncesto es un juego. Pensamos que es a vida a muerte, perder un partido… pero realmente los resultados salen por el trabajo y el talento», confiesa Rubio, que sigue trabajando en sí mismo y su salud mental: «Ahora estoy construyéndome y siguiendo el camino, pero muy orgulloso como persona. Como jugador hay esencia, pero me siento raro. Hay mecanismos a cambiar, otros irán mejor…».

Sobre la importancia de hablar de la salud mental en el deporte: «Al principio pensé, ‘finge una lesión y así no tendrás que dar explicaciones’, pero creo que puedo ayudar a otros que pasen por lo mismo. Pero hablar de ello es una victoria para la sociedad, algo que llegó a la NBA con jugadores como Kevin Love o DeMar DeRozan. Aquí, con Álex Abrines. Cuando nos vemos reflejados en alguien, no nos sentimos solos. Por desgracia, todos necesitamos ayuda en algún momento y pedirla es de valientes».

Finalmente, sobre su contrato, Rubio explica que es «solo para este año. Estoy comprometido al 100% y si el problema vuelve, habría que parar. Ojalá que no y no tengamos que tomar esa decisión, porque vengo a ayudar a todos».