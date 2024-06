Las reveladoras palabras del jefe de Williams con las que avanza el fichaje de Carlos Sainz

El futuro de Carlos Sainz sigue siendo una incógnita, pero cada vez se va estrechando y más el cerco y todo apunta a que podría firmar por Williams para la próxima temporada de Fórmula 1. Las últimas declaraciones de James Vowles, jefe de la escudería inglesa, han dejado entrever que el fichaje del español está muy cerca de producirse, pero todavía no pueden anunciarlo.

El proyecto de Williams está creciendo y una prueba de ello es el propio James Vowles, que dejó Mercedes para irse con los ingleses. También llegó Pat Fry, ex de Ferrari y Alpine, como director técnico. De hecho, el británico ha hablado incluso de Adrian Newey, el gurú de Red Bull que dejará el equipo a finales de este año y todos los equipos de la parrilla se lo están rifando. Y ahora el jefe del equipo ha anunciado que preparan grandes incorporaciones para el próximo curso, nombres importantes tanto en la alineación de pilotos, donde suena Sainz, como en la estructura de la escudería.

«Desafortunadamente, todavía no estamos en condiciones de anunciarlos, pero cuando empecemos a anunciar quiénes hemos contratado, veremos grandes nombres reconocidos por mucha gente, en toda nuestra organización técnica, en toda nuestra organización aerodinámica», dijo Vowles. «Y no números pequeños, unas 20 o 30 personas que irán llegando cuando puedan, más lento de lo que me gustaría», añadió.

En ese sentido, Carlos Sainz se presenta como la gran apuesta del proyecto de Williams en lo deportivo. En Canadá, Wolves ya dejó caer el fichaje de Sainz, al que declaró su amor, y ahora continuó con los elogios: «Hay una razón por la que dejé Mercedes para venir aquí», comentó en Sky Sports F1. El jefe de la escudería quiso mandar un aviso a navegantes en el que dejó claro que «este no es el Williams de antaño y creo que, ante todo, el hecho de que tengamos a Sainz en nuestra lista sin duda lo demuestra».

Previamente, el inglés ya había dejado pistas sobre la llegada del madrileño, asegurando que su ficha sería «un privilegio para nosotros» y que Carlos Sainz es el «objetivo número 1 de Williams». «Estamos preparados para tener una alineación de pilotos que creo que será una de las mejores de la parrilla, si se logra, y esa es una era diferente en la que estamos entrando. Estamos invirtiendo decenas, si no cientos de millones, para llevar a este equipo a donde estaba en términos de éxito», agregó.

Williams, la mejor opción de Sainz

Lo cierto es que tras la renovación de Checo Pérez con Red Bull y de que la F1 anunciara que rebajaba la edad para poder correr en la competición de 18 a 17 años, lo que permitiría a Mercedes promocionar a Antonelli al sitio de Hamilton, Williams se ha erigido como la mejor opción para Carlos Sainz de cara al 2025.

El jefe de la escudería británico dejó claro que ya no son los de antes y aunque no hayan empezado bien, dijo que deben estar atentos a ellos: «Iniciamos un arduo trabajo hace 12 meses, y estamos avanzando. Éramos un equipo que estuvo décimo durante muchos años… Sí, el año pasado fuimos séptimos y este año empezamos mal, pero estén atentos a nosotros. Ahora estamos empezando a darle rendimiento al coche carrera tras carrera, y esta es una entidad diferente a lo que era antes».