Después de un año histórico en el que hicieron historia en el tenis mundial, Carlos Alcaraz y Rafael Nadal comienzan 2023 con una serie de retos en los que podemos ver muchas similitudes, pero también algunas diferencias motivadas por las diferentes generaciones a las que pertenecen. El número uno y el dos del ranking ATP lucharán de tú a tú en cada torneo importante en el circuito, se medirán en un duelo de exhibición ya cerrado en Las Vegas y tienen en el horizonte competir juntos en busca de una nueva Copa Davis para España.

No hay duda. 2023 se presenta con el máximo atractivo para el tenis masculino español, después de que la pasada temporada finalizara con Carlos Alcaraz en lo más alto del ranking y Rafa Nadal secundándole desde un más que meritorio número dos. Igualar lo realizado en 2022 será casi imposible, no sólo en términos clasificatorios, si no también por haber ganado tres de los cuatro títulos de Grand Slam en liza o por la sensación de que cada torneo importante podía tener a un miembro de la Armada en lo más alto. No sólo fueron Alcaraz y Nadal, si no también Davidovich, finalista en Montecarlo, Carreño, campeón en Montreal o Bautista, con dos coronas en Doha y Kitzbuhel.

Si miramos a lo más alto del tenis mundial encontramos a un Carlos Alcaraz que pasó del puesto 32 con el que llegó al Open de Australia 2022 a coronarse como número uno tras conquistar su primer Grand Slam, el US Open, nueve meses después. Con 19 años, Carlitos empieza una nueva temporada con el principal reto de mantenerse en lo más alto, algo que ya ha tildado de «casi imposible», pero tiene por el camino algunos objetivos que, de cumplirse, le permitirían también seguir soñando desde el uno.

El calendario de Alcaraz en 2023

El primero, el Open de Australia, en el que cuenta con margen al haberse quedado la pasada temporada en tercera ronda, donde cayó ante Berrettini. Esa será la primera parada en un calendario que prevé la disputa de 19 torneos oficiales, entre los que se encuentran en la primera parte de la temporada Acapulco y Río de Janeiro, donde levantó su primer ATP 500 en 2022, además de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, en el que también defiende título.

Después llegará la gira de tierra batida, que disputará al completo –Montecarlo, Godó, Madrid y Roma– antes de llegar a Roland Garros, torneo con el que tiene una cuenta pendiente y en el que será, junto con Novak Djokovic, el principal rival para evitar que Rafa Nadal levante su decimoquinto entorchado en la Philippe Chatrier. Semanas después, Wimbledon también verá a un Alcaraz que cayó pronto en 2022, siguiendo con un calendario equilibrado hasta el US Open, donde defiende su primera conquista de Grand Slam, en un lugar en el que explotó con unos cuartos de final en 2021 y le vio coronarse un año después, número uno del mundo incluido.

Los objetivos de Nadal en 2023

Para Rafa Nadal, las cosas serán similares, pero con otro objetivo central. El tenista balear se ha desmarcado de los rumores de una retirada cercana y está en el circuito para seguir ganando, como lleva haciendo casi dos décadas. El principal deseo de Nadal es mantenerse sano y poder gozar de la continuidad física necesaria para escoger sus propios retos dentro de un calendario limitado, por su edad, pero que le tendrá en las mejores citas.

La primera será el Open de Australia, en el que logró su segundo título en 2022 tras una final épica con Medvedev y donde quiere volver a intentar llegar a lo más alto. Para ello, Nadal debuta en 2023 en la United Cup, donde disputará dos encuentros de máximo nivel competitivo –ante Norrie y De Miñaur– que favorecerán su puesta a punto de cara al primer Grand Slam de la temporada.

Después, Rafa, aunque no lo ha hecho público, apunta a disputar el Masters 1000 de Indian Wells, con la incógnita de Miami, donde en varias ocasiones ha renunciado para no acumular demasiada carga a estas alturas de campeonato. Nadal no estará en Acapulco 2023, pese a que defiende título, y se reservará de cara a una gira de tierra en la que estuvo ausente o mermado la pasada campaña y en la que quiere sumar puntos, pero sobre todo preparación para el objetivo central del año, que vuelve a reflejarse, como no podía ser de otra forma, en Roland Garros, con la posibilidad de levantar la Decimoquinta en París.

El último baile de Nadal en la Copa Davis

Nadal irá después a Wimbledon, otra de sus plazas predilectas, y disputará, si todo va normal, uno de los dos Masters 1000 de la gira norteamericana previa al US Open, torneo en el que se quedó en octavos de final en 2022. A partir de ahí, todo es una incógnita, incluido su participación en la Copa Davis después de renunciar a jugarla la pasada campaña. Tanto el propio Rafa como el nuevo capitán español, David Ferrer, se han mostrado predispuestos a un último baile de Rafa en el torneo, que le juntaría además por primera –¿y única?– vez con Carlos Alcaraz, luchando de la mano en casa –España juega en Valencia y si gana en Málaga– por una nueva Ensaladera.

Nadal y Alcaraz, de show en Las Vegas

Lo que sí está confirmado es que Nadal y Alcaraz se verán las caras al menos una vez en este 2023, y será en un partido de exhibición que se disputará el próximo 5 de marzo en Las Vegas. El MGM Grand Garden Arena de la ciudad estadounidense, con capacidad para 16.800 espectadores, será el escenario del duelo denominado The Slam, y espera un lleno absoluto para recibir a dos de los grandes reclamos tenísticos de la actualidad.