Carlos Alcaraz se hace su primer tatuaje con el significado más especial

Carlos Alcaraz es uno de los nombres propios del 2022 que en unos días nos abandona. El tenista español ha podido elevar su nombre a lo más alto del ranking ATP en un año que empezó con 18 años y en el puesto 32 y que acaba con 19 y con el número uno bajo el brazo. Para despedir una temporada de ensueño, Carlitos quiso tener el lema, el consejo que le dijo su abuelo, tatuado en su cuerpo. El primer tatuaje grabado en la piel de la perla de El Palmar tiene un significado muy especial.

Cabeza, corazón y cojones. Las tres ‘C’ de las tres bases que el abuelo de Alcaraz le mostró como camino a la joven estrella componen el primer tatuaje del tenista, que el propio Carlos enseñó en una foto en las redes sociales, que comparte junto con el autor, Ganga Tatoo. Situado cerca de la muñeca, en la parte interior del brazo, el dibujo no estará tapado por la muñequera, ya que se encuentra en el izquierdo, el no dominante y en el que el número uno del ranking ATP no acostumbra a lucir esta prenda que ayuda con la sudoración en los partidos y entrenamientos.

El anuncio de Alcaraz sobre su primer tatuaje no dejó indiferente a nadie. Para ello, el murciano utilizó los mismos emoticonos que en otras ocasiones, y que representan ese lema de «cabeza, corazón y cojones» del que presume contar gracias a su abuelo. Además, el murciano incluyó en el mensaje las tres C, de forma que no queda duda del significado y la procedencia de la inscripción. En la instantánea compartida, en blanco y negro, aparece en el momento de la grabación en la piel con el autor, Ganga Tatoo, presente en la imagen y trabajando con la tinta que ahora acompañará para siempre a Carlitos.

Un 2023 de máximos para Alcaraz

Alcaraz pasará junto a los suyos unas navidades muy especiales, en las que además de celebrar todo lo ocurrido en un mágico 2022, planearán todo lo que puede deparar la próxima temporada, donde los retos son máximos pero también lo es la ambición del hombre que ha reventado el circuito hasta convertirse en el número uno más joven de la historia. Y todo gracias a la comunión de las tres C que forman su lema y que ahora ya tiene grabadas en la piel.