La respuesta viral de Alcaraz sobre el España-Inglaterra que despertó las carcajadas de Wimbledon

Campeón de Wimbledon, pero en territorio hostil para ver la final de la Eurocopa 2024. Carlos Alcaraz tuvo que enfrentarse de nuevo al público de la pista central del All England Club para hablar de fútbol y, una vez aprendida la lección tras los abucheos del viernes, respondió con firmeza pero máximo respeto ante lo que pueda suceder en el España – Inglaterra en el que se decidirá al campeón de Europa del deporte rey, sólo unas horas después de su final contra Novak Djokovic.

Como parte de la entrevista posterior a la final de Wimbledon, Alcaraz fue preguntado por dónde y con quién pensaba ver el partido por el título de la Eurocopa, sin entrar, lógicamente, en las preferencias futbolísticas del tenista murciano, con su país en liza ante, precisamente, Inglaterra. Con medio mundo mirando por televisión a sus palabras y la pista central repleta, Carlitos tuvo que contestar y aunque estuvo comedido, su respuesta se convirtió en viral.

«Vamos a hablar de fútbol…», enlazó la entrevistadora después de hablar con Carlos Alcaraz sobre su segundo título de campeón en Wimbledon, para preguntar después al español dónde vería el partido. «Con mi equipo, seguro, no sé dónde lo vamos a ver», afirmó primero Alcaraz, que después hablaría del posible resultado y pasaría la presión a los jugadores de la selección española. «He hecho mi trabajo, así que veremos el fútbol…», comentó, provocando las risas de los presentes.

«Ojalá ganemos la Eurocopa también, pero va a ser un partido muy complicado», añadió Carlos Alcaraz, que esta vez no se llevó abucheos si no el aplauso del público de Wimbledon, que valoró el esfuerzo del murciano tanto dentro de la pista como para salir después del lío futbolístico evitando cualquier tipo de polémicas por el camino.

«I’ve already done my job» 😂

Carlos Alcaraz has done his part, now to watch Spain vs England in the #EURO2024 final…#Wimbledon pic.twitter.com/GRL1ygoz5W

