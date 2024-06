Las redes arden con el comentario de Isaac Fouto a Irene Junquera: «Llévate la cámara a hacer pis»

Isaac Fouto se está haciendo viral en las redes sociales, y no es por nada relacionado con alguna información que haya dado. Nada más lejos de la realidad. El periodista de la Cadena Cope está dando mucho que hablar y está recibiendo infinidad de críticas por un desafortunado y lamentable comentario que ha hecho a la también comunicadora Irene Junquera en un directo.

Ocurrió durante una retransmisión en Twitch del comentarista deportivo Rubén Martín. En un momento del directo, la periodista señala que debe ir al baño y desconecta la cámara, a lo que Isaac Fouto insiste en que se la lleve al baño y pregunta por qué no lo hace, hasta el punto que un compañero le pregunta si haría lo mismo con él y le dice que ha hecho «un Rubiales de manual». «Yo me voy al baño que me hago pis, ahora vengo», dijo Irene Junquera. «¡Llévate la cámara, Irene!», gritaba Isaac Fouto en pleno directo.

Lo de Isaac Fouto siendo un babas diciéndole a Irene Junquera que se lleve la cámara al baño mientras hace pis que cojones es? pic.twitter.com/yYiVCxHCv4 — FeyValentine (@valentine_fey) June 27, 2024



«Oye, ¿por qué no se ha llevado la cámara tío? Llévate la cámara macho, para ver todo lo que hace…», insistía. «¿Para qué? ¿A mí también me lo vas a pedir si me voy al servicio? Te estás haciedo un Rubiales de manual, macho», le recriminaba otro de los que participaba en el directo de Twitch del canal de Rubén Martín. A pesar del comentario posterior de Isaac Fouto pidiendo que «no me metáis en líos» y quizás dándose cuenta de que había formado un escándalo, las imágenes se han viralizado rápidamente a través de las redes sociales, donde acumulan más de un millón de visualizaciones y multitud de comentarios atacando al periodista.

«Este señor es vergonzoso, encima tiene los huevos de decir que no le metan en líos, cuando ha sido él solito quien lo ha hecho…», apuntaba un usuario.»Es que es un comentario que hasta haciendo en privado la gente te miraría raro y el tío lo suelta en directo», comenta otro. «Encima, el gañán dice que se callen, que le van a meter en un lío. Supongo que a sus jefes de la COPE no les habrá hecho mucha gracia», fue otra de las respuestas destacadas.

El periodista, Isaac Fouto, le dice a Irene Junquera que se lleve la cámara al baño cuando esta dice que tiene que ir a hacer pis:

pic.twitter.com/Lb5hxXIy9N — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) June 27, 2024