En Red Bull tiemblan por el futuro de Max Verstappen: «No miento sobre…»

Max Verstappen afronta un año complicado en Red Bull ante la reconocida superioridad de McLaren en el primer tramo del Mundial y los rumores de una posible salida del equipo austríaco la próxima temporada. Todos los equipos guardan armas de cara a un 2026 que se vaticina como el año del gran cambio de la Fórmula 1 y la posibilidad de que el cuatro veces campeón del mundo se marche de Red Bull está encima de la mesa. De momento, todas las partes han desmentido las últimas informaciones que le sitúan en Mercedes.

El futuro de Max Verstappen en Red Bull está en duda por el constante tira y afloja de su padre, Jos Verstappen, con el jefe del equipo, Christian Horner. Las diferencias entre ambos vienen siendo públicas desde hace meses y esta mala relación puede acabar poniendo punto y final a una de las parejas más bonitas que ha existido en la historia de la Fórmula 1: la de Max Verstappen y Red Bull. El piloto holandés saltó de la academia de jóvenes talentos del equipo y a los 27 años ya cuenta con cuatro títulos en la Fórmula 1. Es más, este año puede igualar a la leyenda Juan Manuel Fangio con cinco títulos.

Verstappen y su salida de Red Bull

Los rumores sobre la salida de Max Verstappen de Red Bull están encima de la mesa desde la pasada temporada, siendo Aston Martin y Mercedes los grandes candidatos a hacerse con los servicios del mejor piloto de la parrilla. El equipo de Fernando Alonso prepara un proyecto galáctico con Adrian Newey para asaltar el título mundial en 2026 y en su día se especuló con una oferta millonaria para que pusiera rumbo a Woking. De momento estos son solo rumores.

Algo más hay entre Verstappen y Mercedes, que busca un piloto con pedigrí después de la marcha de Hamilton. El cuatro veces campeón del mundo en una entrevista reciente llegó incluso a reconocer una reunión. «No miento sobre el hecho de que nos hemos sentado juntos», dijo en Viaplay sobre un encuentro que parece que no ha llegado a más vistas que las últimas declaraciones de su padre y Toto Wolff, jefe de la compañía germana.

«Esto se transmite principalmente en las redes sociales; la gente lo convierte en un problema. En este momento no hay absolutamente nada. No existen otros contratos. El único contrato que existe es con Red Bull. Simplemente esperaremos y veremos cómo va este año», dijo Jos Verstappen hace unos días. El mandamás de Mercedes también dejó claro desde Melbourne que no hay nada con Verstappen.

«Creo que lo hemos dicho bastante claro el año pasado, y (Verstappen) dijo lo mismo: necesitamos concentrarnos en nuestros pilotos, necesitamos hacer (lo mejor con) lo que tenemos», dijo. «No me pongo a coquetear con otros si estoy en una buena relación, y eso es cierto también para este año. Así que, en este momento, eso no está en ningún, digamos, radar y no planeo desviar mi concentración de estos chicos y asegurarme de que George tenga una extensión de contrato bastante pronto y que acordemos las cosas finales», finalizó.

Verstappen y el fin de la hegemonía

Este Mundial 2025 se presenta complicado para un equipo Red Bull que se siente amenazado por McLaren. Esto quedó demostrado el pasado fin de semana en el Gran Premio de Australia, en el que Lando Norris venció en Albert Park por delante de Verstappen y el debutante Liam Lawson acabó estrellando el coche contra el muro en la vuelta 46 tras un fin de semana para olvidar. Por ello, Helmut Marko, gurú del equipo, aseguró que se presenta un año difícil. «Este segundo puesto de Max es un buen resultado para nosotros, pero será una temporada dura», dijo.

Max Verstappen, por su parte, quiso explicar con pelos y señales la diferencia que a día de hoy hay entre Red Bull y McLaren. «Mis neumáticos simplemente se sobrecalentaron más rápido. También se ve que los otros equipos detrás de mí tienen el mismo problema. Y McLaren no tiene eso, simplemente puede vigilar un poco mejor los neumáticos», comenzó diciendo sobre la carrera. «Cuando ese neumático se desvía un poco de forma natural, sobre todo en los intermedios con goma muy blanda… Ahí es donde se ve que, de repente, son mucho más rápidos que los demás», dijo para dejar claro el motivo por el que McLaren es el equipo a batir este año y Red Bull tendrá que mejorar para poder dar un coche ganador al cuatro veces campeón del mundo.