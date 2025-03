Fernando Alonso señala al ‘culpable’ de su accidente en Melbourne: «Es como un fantasma»

Fernando Alonso acusó a la «gravilla» de causar su accidente en la vuelta 34 de la carrera en el Gran Premio de Australia con el que abría el Mundial de Fórmula 1 2025. El piloto español no pudo terminar una prueba en la que la lluvia y un campeonato igualadísimo ofrecieron un abanico inmenso de oportunidades. Sin ir más lejos, su compañero en Aston Martin, Lance Stroll, acabó sexto, su mejor resultado desde la cita en Melbourne del año pasado.

«Una pena que haya acabado así. Son de esas carreras que no disfrutas mucho al volante porque las líneas blancas son hielo, la visibilidad es poca, pero es lo mismo para todos. Intentas hacer lo mejor, sumar algún punto, intentar aprovecharte de las cosas que vayan pasando delante», dijo, antes de detenerse para ver desde la pantalla el patinazo de Oscar Piastri que le costó el segundo puesto. «Ahora está más emocionante, me gustaría estar ahí», bromeaba al ver lo ocurrido.

«Es difícil, hay un carril con la línea seca y fuera de ese carril está mojado, así que tampoco puedes adelantar si vas más rápido que los coches de delante porque te sales al agua», explicó. «Luego el incidente no lo entendí todavía. Pasé por la gravilla, el mismo sitio de siempre por el medio del circuito, pero me encontré una montaña de gravilla y se me fue el coche. Un error o incidente muy costoso para el equipo por desgracia», lamentó Alonso, que en el momento del accidente estaba atacando con todo a Pierre Gasly por la novena plaza.

Fernando Alonso y el fantasma de la gravilla en China

«Sí, me encanta China. Siempre hemos ido bien allí. No hay la gravilla de la curva 6, que ha sido un poco como un fantasma que teníamos en cada vuelta que pasábamos por ahí. Me ha jugado una mala pasada también en la carrera», zanjó el asturiano, que comprobó que el AMR25 corre y quiere mantener esa buena versión en Shanghái el próximo fin de semana, con el primer formato sprint de la temporada.