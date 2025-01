El recado de Ernesto Valverde al Barcelona en la Supercopa de España

Ernesto Valverde y Óscar de Marcos, entrenador y capitán del Athletic, fueron los encargados de atender a los medios de comunicación en la previa de la semifinal de la Supercopa de España que enfrentará a los vascos con el Barcelona. El técnico comenzó analizando el estado de forma del equipo: «Estamos ilusionados por esta Supercopa, llevamos esperando esta posibilidad que tenemos desde hace tiempo. Nuestra intención es explotar al máximo nuestras posibilidades. Es evidente que tenemos un gran rival, que no somos favoritos, pero hay que jugarlo… nosotros lo haremos todo, ya que estamos aquí».

Sobre la importancia de este título, fue claro: «Los títulos que he conseguido con el Athletic son los que más significan en mi vida. Es una competición más reducida, pero para nosotros significa mucho. La que ganamos en 2015 era volver a ganar un título después de muchos años».

Valverde también habló del momento del Barcelona: «Es verdad que el ritmo que llevaba el Barça en el primer tramo era fortísimo y difícil de seguir… y también es cierto que en el último mes no ha conseguido grandes resultados. Si tengo que adivinar un resultado, creo que no lo haría. Les veo bien, con ritmo muy alto… les gusta estar ahí, donde les llegan y ellos también. Olmo es un jugador extraordinario y que no pueda jugar mañana… es lo mismo si no puede jugar uno de los nuestros, es mejor para nosotros. Si no juega contra nosotros, pues mejor».

Valverde y su paso por el Barcelona

«No lo sé si es parecida o no. Aquella fue el traspaso de un jugador, esto es diferente. Cuando pierdes un jugador importante, lo que intentas es encontrar soluciones. En aquel momento fue un problema. No sé lo que va a ocurrir ahora, pero como no estoy ahí, no sé cómo se gestiona por dentro. Si no puede jugar, pues intentarán buscando una solución», añadió al ser cuestionado por la salida de Neymar del Barcelona, que le tocó a él como entrenador del Barcelona.

«No vamos a engañarnos, cada vez que superar una prueba difícil te refuerza mucho lo que haces. Todo lo que hemos venido haciendo este año te refuerza esa idea, pero claro, somos conscientes de la dificultad de ello. Mañana uno de los dos equipos se va a quedar fuera, no somos favoritos… el otro día lo éramos y fuimos a penaltis en Copa del Rey. Queremos hacer un partido que nos venga bien a nosotros y que no se le vean las virtudes al rival», aseguró.

El entrenador dio su punto de vista sobre la desaparición de la prórroga en esta edición de la Supercopa: «Los últimos minutos es posible que condicione, depende del equipo que esté más entero. En principio, cuando se habló de esa posibilidad ya manifestamos que era bueno por la cantidad de partidos a la que estamos sometidos todos. En el inicio y en el cómputo global no creo que influya mucho».

Por último, Valverde habló de la Supercopa de España de 2020, cuando fue cesado como entrenador del Barcelona tras caer frente al Atlético en semifinales con el equipo azulgrana, siendo líder: «Lo he comentado algo, sé que jugué aquí mi último partido con el Barça como entrenador. No tengo ningún pensamiento alrededor de eso. Son cosas del fútbol. No estoy pensando en nada especial».

«¿Olmo? No tiene que ser agradable»

Previamente, De Marcos no ocultó las ganas de poder jugar una nueva final con el Athletic: «Con ganas de volver a estar en otra semifinal e intentar conseguir un título. Sabemos que es un rival muy complicado, pero cuando estas tan cerca tienes esa ilusión de poder conseguirlo».

«Al final, justo las dos que hemos conseguido han sido contra el Barça y hemos podido ganar. Es verdad que cada año es diferente y cada partido también hay que ver cómo lo planteamos», añadió.

El capitán rojiblanco también habló de la situación de Dani Olmo y Pau Víctor: «No tiene que ser una situación muy agradable como jugador, pero son decisiones que tiene que solventar su club y los que rigen el fútbol. Hay que acatar las normas y de momento no están inscritos».

Al ser cuestionado si son los favoritos, fue claro: «Venimos en una dinámica muy buena, pero sabemos que es un partido muy complicado. No creo que partamos como favoritos, pero ojalá sea como tú dices. Aprovechar su inestabilidad dentro del campo».

«Es cierto que el Barça no está como al principio, pero son dinámicas. Ojalá podamos cogerles… pero estamos hablando del Barça, que tiene jugadores de primer nivel. Ojalá pillarles en una posición delicada», finalizó analizando a los azulgranas.