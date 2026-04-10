Rebaja histórica en Decathlon: la bicicleta eléctrica Stilus Off Road cae por liquidación y ya es el chollo del mes

Decathlon vuelve a acaparar miradas con una oferta que está dando mucho que hablar entre los aficionados al ciclismo. En lo que parece una campaña de liquidación, la bicicleta eléctrica de montaña Stilus Off Road ha visto rebajado su precio en unos 500 euros, un descuento importante que la ha colocado directamente como uno de los productos más atractivos del mes. El interés ha sido inmediato y tanto en tiendas físicas como en la página web de la cadena francesa, cada vez son más los usuarios que se apresuran a consultar disponibilidad ante el temor de que se agote en cuestión de días.

El modelo en cuestión está pensado para los que buscan una e-bike capaz de rendir bien fuera del asfalto sin tener que irse a precios demasiado elevados. La Stilus Off Road cuenta con un motor central STAR UNION que ofrece un par de 110 Nm, una cifra que permite afrontar subidas exigentes con bastante soltura. A esto se suma una batería de 504 Wh que puede alcanzar hasta 70 kilómetros de autonomía en condiciones normales, lo que la convierte en una opción interesante tanto para rutas de montaña como para salidas más largas de fin de semana. Uno de los puntos que más valoran los usuarios es precisamente esa combinación de potencia y duración de batería, algo que no siempre es fácil encontrar en este rango de precio.

La actual rebaja es sin duda el gran gancho. Si antes rondaba los 1.800 euros, ahora puede encontrarse por 1.299€, lo que supone un ahorro considerable y la coloca en una posición muy competitiva frente a otras bicicletas eléctricas de características similares. Este tipo de descuentos no son habituales en modelos con motor central, que suelen estar presentes en bicicletas más caras, por lo que muchos compradores lo ven como una oportunidad difícil de repetir a corto plazo.

Decathlon y su bicicleta eléctrica rebajada

Más allá del precio, la bicicleta mantiene un conjunto técnico bastante completo. Incorpora una horquilla con 120 mm de recorrido, frenos de disco hidráulicos y una transmisión de 9 velocidades, elementos que ayudan a tener mayor control en caminos irregulares o en descensos. También monta ruedas de 29 pulgadas, que favorecen la estabilidad en terrenos complicados. Sin llegar a ser un modelo pensado para usos extremos, sí responde bien en rutas de montaña habituales, lo que la hace atractiva para un público amplio que quiere dar el salto al mundo de la bici eléctrica.

El tirón de esta oferta también refleja un cambio que ya se viene notando desde hace tiempo, y es que cada vez más personas se interesan por las bicicletas eléctricas, ya sea para hacer deporte o simplemente para moverse sin depender del coche. En esas, promociones como esta de Decathlon ayudan a que más usuarios se animen a probar este tipo de vehículos, al reducir la barrera del precio, que sigue siendo uno de los principales frenos para muchos. Así, la rebaja de la Stilus Off Road ha conseguido justo lo que buscaba: generar expectación y atraer a miles de compradores.