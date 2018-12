Solari: “Bale ha demostrado lo que es, se ha ‘comido’ todo”

Santiago Solari analizó en rueda de prensa la cómoda victoria del Real Madrid al Kashima japonés en la semifinal del Mundial de Clubes

El Real Madrid ganó cómodamente al Kashima en la semifinal del Mundial de Clubes y se clasificó para la final del torneo, que se disputará el sábado ante el Al Ain. Santiago Solari analizó la fácil victoria de los blancos ante el conjunto japonés.

Sensaciones

“Muy buenas, muy contentos por los tres golazos de Gareth y por la solidez y consistencia del equipo, también al principio que fue difícil. Supimos controlar y dominar, marcar y manejarlo mejor”.

Virtudes

“Era importantísimo el nivel de energía y concentración. Hemos salido a jugar como si fuera una final. Ambición, como tendremos el sábado. Trataremos de descansar y recuperar. Hicimos un esfuerzo porque nos obligó el Kashima. Es mérito de los jugadores”.

Cómo se mira una final del Mundial de Clubes

“Con la misma ambición de siempre de ir a ganar las finales. Es un premio a la trayectoria de este equipo que lleva mucho tiempo dando alegría a los madridistas. Muchos de ellos tienen muchas Champions y cerrarlo con tres Mundiales de Clubes sería fantástico para todos los jugadores y para todo el madridismo”.

Valoración del Mundial de Clubes

“me encanta el Mundiald e Clubes, me parece preciosa la idea de juntar a los campeones de las distintas confederaciones. Tengo grandes recuerdos de pequeño de la Copa Intercontinental. He tenido la suerte de venir varias veces. Es especial para mí, es una cuestión personal. Es muy difícil clasificar a este torneo.

Eliminación de River Plate

“River tuvo que ganar la Libertadores, que fue un gran éxito. River tiene su festejo de este año, merecido, que lo ganó muy bien. No pudieron pasr a la final, pero la Copa la tienen allí”.

¿Es el Bale que quería ver?

“Hoy se ha comido todo, los focos, las porterías, las redes, el estadio… Ha hecho un partido sensacional. Ha demostrado lo que es él y es capaz de hacer. Estamos todos muy contentos con él. Ha sido muy buen trabajo de equipo, destacar a Gareth por sus tres goles pero ha sido un trabajo de todos los jugadores. Y muy serio. Hemos afrontado la cita de hoy con la cabeza puesta en hoy. Vamos a tratar de repetir dentro de tres días”.

¿Necesita Bale un impulso?

“El fútbol que desarrollan los futbolistas depende de ellos. El fútbol es de los futbolistas. Los que estamos alrededor intentamos ayudar y ser útiles, cada uno desde su sitio, pero el último responsable del rendimiento es siempre el futbolista. Hay veces que tardan o menos. Gareth le ha dado alegrías grandes al madridismo y ha sido determinante en momentos muy importantes. También con el gol, que es la parte más importante del fútbol”.

Marcos Llorente y Casemiro

“Marcos jugó muy bien. Desde que empezó él se ha desarrollado como si estuviese jugando antes. Es fácil de decir, pero difícil de hacer. La falta de competición es un peso grande en los jugadores. Casemiro jugó 20 minutos, necesita empezar a jugar para estar en una buena forma y esos 20 minutos fueron buenos jugadores para él”.

¿Qué espera de Al Ain?

“Espero que sean competitivos. Nadie puede llegar a la final del Mundial de Clubes sin jugar bien. Lograron vencer al equipo de Nueva Zelanda, también a River Plate y están en la final porque lo merecen. Tenemos que ser igual de competitivos que hoy”.

Marcelo

“Es normal que haya sido irregular por la suma de lesiones que ha tenido. Es un jugador que necesita continuidad de partidos para ir arreglando la forma y eso es difícil. Va a llegar seguramente a una mejor versión que ahora. En la final ojalá que nos muestre una mejor. Es un magnífico jugador y tiene que seguir empujando, en ataque y en defensa. Ya me encargaré yo de decirle en defensa, es difícil porque es muy ofensivo. Él ha sufrido con estas lesiones”.

Marco Asensio

“Son cosas que suceden en el fútbol. Él no tenia nada, estaba limpió. Entró y siguió hasta que no pudo más. Esperemos que no sea nada grave, porque es un jugador muy importante. Es una pena que haya tenido que salir”.

Cómo se prepara cuando no sabes

“Hay poco tiempo entre partido y partido. Tenemos ahora menos tiempo que el rival para la final. Tendremos que tener aprender algunas cosas básicas de nuestro rival. Tenemos que recuperar la energia. Sorpresas ya no se si se pueden hablar, se repiten a menudo. Desde Europa hay veces que se dice que no será tan fuerte el rival de América y desde América el de Concacaf… todo está muy parejo, todos pueden hacer daños y son todos buenos, muy buenos y excelentes”.

Opinión sobre Gallardo, técnico de River

“Estoy muy contento por él. Fúimos compañeros, hemos ganado torneos juntos en una época hermosa de River. Está teniendo una gran época de entrenador. Me alegro mucho por él. También por Enzo Francescoli y por los jugadores que están ayudando a River”.