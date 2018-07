“El Madrid quiere hacer coincidir la salida de Cristiano con la llegada de Neymar”

Estrella por estrella. Eso es lo que quieren en el Real Madrid, que están cerca de cerrar el fichaje de Neymar. El futbolista brasileño está cada vez más cerca del Santiago Bernabéu, pero hasta que no se cierre no se hará oficial la salida de Cristiano Ronaldo.

Eduardo Inda, en su habitual sección de exclusivas de los lunes en El Chiringuito, lo desveló en primicia. “Señalé la semana pasada que Neymar está más cerca de lo que parece y que el Real Madrid está forzando la máquina. Intentar que pueda haber una salida y una llegada”, contó el director de OKDIARIO.

“El Real Madrid ha exigido a la Juventus que venga Marotta a cerrar el fichaje y que Cristiano se despida y explique los motivos”, siguió contando Eduardo Inda.

El fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus está prácticamente cerrado, pero no se hará oficial hasta que el Real Madrid tenga fichado a Neymar. La pérdida de un futbolista como el portugués la quieren contrarrestar con otro jugador que ilusione a la afición, y el elegido es Neymar.

Es por ello que hasta que la contratación de Neymar no esté cerrada al 100%, no se anunciará la salida de Cristiano Ronaldo. No está hecho, pero la llegada del carioca a Concha Espina está muy muy cerca de producirse.