Día de Castilla y León 2026: origen, qué fiesta es, fecha y por qué se celebra el 23 de abril

El 23 de abril se celebra el Día de Castilla y León en recuerdo de la histórica Batalla de Villalar. En esta fecha se conmemora la derrota de los comuneros frente a las tropas de Carlos I, y se rinde homenaje a figuras como Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado.

Este año, al caer la jornada en jueves, el Gobierno autonómico ha decidido declarar no lectivo el viernes 24 de abril, lo que dará lugar a un puente largo especialmente esperado por estudiantes y docentes, así como por quienes puedan disfrutar de unos días de descanso.

Cuándo es el Día de Castilla y León

«El día 23 de abril se celebra el Día de Castilla y León, una expresión de la voluntad política y jurídica de los ciudadanos de Castilla y León de constituirse en una comunidad autónoma. Celebrar este Día es, por tanto, reafirmar el compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de Castilla y León, así como con el respeto a la diversidad y la solidaridad entre sus habitantes. Es también una ocasión para reconocer el valor de la historia, el patrimonio, el arte, la lengua y las tradiciones de esta tierra, que forman parte de la riqueza de España y Europa.

La celebración del Día de Castilla y León supone una excelente oportunidad para afianzar la imagen de comunidad y fomentar el orgullo y la conexión emocional con nuestra tierra. Con el propósito de hacer más accesible la participación de toda la sociedad castellano y leonesa se han programado varias actividades culturales y deportivas que tendrán lugar en doce localidades ubicadas a lo largo y ancho de Castilla y León», detalla la Junta de Castilla y León.

Qué fiesta se celebra

La víspera del Día de Castilla y León estará dedicada a la música con una programación especial impulsada por la Junta, que ha organizado 12 conciertos gratuitos la noche del 22 de abril a partir de las 21:00 horas. Los espectáculos se celebrarán en las nueve capitales de provincia y en otras localidades como Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada, con un cartel variado que incluye a José Mercé en Ávila, Lia Kali en Burgos, la Orquesta Panorama en Aranda de Duero, Medina Azahara en Miranda de Ebro, Omar Montes en León, Mägo de Oz en Ponferrada, Marta Sánchez en Palencia, Beret en Salamanca, Lucho RK en Segovia, Chambao en Soria, Antonio José en Valladolid y Leire Martínez en Zamora.

En palabras del consejero de la Presidencia y presidente de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, «el Día de Castilla y León es una oportunidad para celebrar lo que somos como Comunidad, y la música es una de las mejores formas de hacerlo juntos. Con estos conciertos queremos que la fiesta llegue a todos los rincones de Castilla y León, con artistas muy reconocidos y con estilos diferentes para que personas de todas las edades puedan disfrutar de una noche especial».

El 23 de abril, durante la mañana, se celebrarán carreras populares de entre cuatro y ocho kilómetros y marchas solidarias de entre dos y cinco kilómetros. Todas las actividades comenzarán a las 11:00 horas, salvo en León, donde la salida será a las 10:30. Este año, la organización contará con la colaboración de la Fundación Valores y la Federación de Atletismo de Castilla y León. En Valladolid, además, coincidirá con la carrera de la Policía Local, en el marco del 200 aniversario de su creación.

Por qué es el 23 de abril

Tras el reinado de los Reyes Católicos, Carlos I de España y V de Alemania heredó el trono. Su llegada generó tensiones, ya que apenas conocía el idioma y comenzó a rodearse de consejeros extranjeros procedentes de Alemania y los Países Bajos. Además, solicitó nuevos impuestos para financiar su coronación como emperador del Sacro Imperio, lo que fue rechazado inicialmente por las Cortes castellanas, aunque posteriormente fueron convocadas otras asambleas que acabaron aprobándolos.

Este clima de descontento social y político derivó en el levantamiento de varios sectores de la nobleza y la burguesía. Entre los líderes más destacados se encuentran Juan de Padilla en Toledo, Juan Bravo en Segovia y Francisco Maldonado en Salamanca. En julio de 1520 se formó una especie de gobierno comunero en Castilla, y poco después se redactaron las llamadas Leyes Perpetuas, interpretadas por algunos autores como un precedente temprano de limitación del poder real. En ellas se defendían ideas como el control del poder del monarca, la reducción de privilegios y una mayor independencia de la justicia.

El movimiento, influido por corrientes humanistas y con participación de la Universidad de Salamanca, defendía una mayor representación del pueblo frente a la monarquía. Finalmente, el 23 de abril de 1521, las tropas comuneras fueron derrotadas en Villalar. Al día siguiente, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado fueron ejecutados, poniendo fin a la revuelta.