AEMET prevé nubes y lluvias débiles en Castilla y León, con viento suave y temperaturas en ascenso

En el conjunto del territorio de Castilla y León, se prevén intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna, acompañados de lluvias y chubascos débiles, que podrían venir con tormenta, especialmente en el norte y noreste. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, mientras que el viento soplará del sur, con carácter flojo y algunos intervalos moderados.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 21 de abril

Cielo nublado y riesgo de lluvia en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un ambiente cargado y húmedo. A primera hora, la temperatura ronda los 10 grados y aunque la probabilidad de lluvia es baja, no se puede descartar algún chubasco ligero. A medida que avanza la mañana, el sol se asoma tímidamente, pero la tarde promete ser más intensa, con un aumento en la nubosidad y un riesgo considerable de precipitaciones.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 26 grados, aunque la sensación térmica podría ser más cálida. La humedad se mantendrá alta, lo que hará que el ambiente se sienta pesado. Con el viento en calma y una puesta de sol que nos regalará un espectáculo a las 21:10, la noche se anticipa fresca, con temperaturas que descenderán a los 13 grados. Así, León se prepara para un día de contrastes, donde la lluvia podría ser la protagonista en las horas venideras.

Zamora: nubes grises y lluvia intensa

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados y una ligera brisa del noreste que apenas se siente. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se incrementa, alcanzando un 90% en la tarde-noche, mientras el cielo se cubre de un manto grisáceo.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un descenso térmico que podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más fría, llegando a los 10 grados. Además, se prevén rachas de viento de hasta 70 km/h, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad alcanzará niveles elevados, haciendo que el día sea más incómodo de lo habitual.

En la ciudad de Salamanca, ambiente variable con posibles lluvias

El día amanece en Salamanca con una temperatura mínima de 11 grados y un cielo que se presenta mayormente despejado, aunque la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente a medida que avanza la jornada. A partir de la tarde, se espera un 75% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que las nubes irán cubriendo el cielo, que se tornará parcialmente nublado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 28 grados, pero la sensación térmica podría llegar a ser de hasta 25 grados, lo que hará que el ambiente se sienta más cálido.

A lo largo del día, el viento soplará desde el sur a una velocidad media de 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, por lo que se recomienda precaución. La humedad relativa oscilará entre el 30% y el 60%, lo que generará un ambiente algo pesado en las horas más cálidas. Con 13 horas y 34 minutos de luz, la jornada promete ser variable, con un final de día que podría traer sorpresas en forma de lluvia.

Valladolid: cielo despejado con nubes por la tarde

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 29 grados. Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado, mientras que por la tarde se espera un aumento de nubes y una ligera probabilidad de lluvia. El viento soplará del sur a una velocidad moderada, aportando una sensación agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para disfrutar de la rutina diaria. Aprovecha para salir y respirar aire fresco, ya que las condiciones son favorables.

Cielos nublados y probabilidad de lluvia en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos nublados y una temperatura fresca que ronda los 11 grados, creando un ambiente algo gris. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde-noche, donde se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 28 grados. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa ligera, ya que la sensación térmica puede ser más cálida, pero no olvides una chaqueta para la noche.

Palencia: ambiente fresco con chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 10 grados y un cielo despejado que invita a disfrutar del aire matutino. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 29 grados, mientras que la tarde podría traer chubascos intermitentes, con una probabilidad de lluvia del 65%.

Con el viento soplando del sur a una velocidad moderada de 10 km/h, se recomienda llevar un paraguas si se planea salir por la tarde. La humedad, que alcanzará un 80% en su punto máximo, puede hacer que la sensación térmica se eleve, así que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más cálidas.

Cielos nublados y posibles lluvias en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 10 grados. La sensación térmica puede bajar un poco, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. A medida que avance el día, el tiempo se tornará más inestable, con una probabilidad de lluvia que aumentará en la tarde-noche, alcanzando hasta un 60%.

Con el viento soplando del sur a una velocidad moderada, se espera que las temperaturas suban hasta los 20 grados por la tarde. A medida que caiga la noche, la humedad se incrementará, así que es mejor estar preparado para un posible chaparrón. Un paraguas a mano nunca está de más.

Segovia: cielo despejado y chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un aire fresco con temperaturas que rondan los 11 grados, mientras el cielo se presenta despejado. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 26 grados, pero no sin antes dar paso a un cielo parcialmente nublado que podría dejar caer chubascos intermitentes en la tarde-noche, con una probabilidad del 75%.

Con el viento soplando del sur a 25 km/h y rachas que podrían alcanzar los 45 km/h, se recomienda llevar un paraguas si se planea salir más tarde. La humedad, que oscilará entre el 25% y el 65%, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que es mejor estar preparado para un cambio en el clima.

Ambiente agradable con posibles lluvias en Soria

El día amanece en Soria con un fresco despertar, donde la temperatura mínima ronda los 10 grados y el cielo se presenta despejado. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica se eleva, alcanzando los 26 grados, lo que promete un ambiente agradable antes de que las nubes comiencen a hacer acto de presencia.

Sin embargo, la tarde-noche traerá consigo un cambio notable, con una probabilidad de lluvia que podría sorprender a más de uno. El cielo se tornará parcialmente nublado y las temperaturas máximas alcanzarán los 28 grados, mientras el viento soplará de forma moderada. Con la salida del sol a las 07:28 y su puesta a las 20:56, Soria disfrutará de más de 13 horas de luz, aunque será prudente tener un paraguas a mano.