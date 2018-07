Oficial: el Real Madrid desmiente tener un acuerdo con el PSG para fichar a Mbappé

El Real Madrid no ha tardado en reaccionar ante las informaciones que aseguraban que existía una oferta y un acuerdo para el traspaso de Kylian Mbappé al equipo blanco de cara a la temporada 2018/19. La entidad madridista emitió un comunicado a través de su página web en el que manifiesta que la información es “rotundamente falsa”.

Ante las informaciones publicadas en las últimas horas referentes a un supuesto acuerdo entre el Real Madrid C. F. y el PSG por el jugador Kylian Mbappé, el Real Madrid manifiesta que son rotundamente falsas.



El Real Madrid no ha realizado ninguna oferta ni al PSG ni al jugador y lamenta la difusión de este tipo de informaciones que no son contrastadas con las partes.