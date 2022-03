Lionel Messi tiene motivos para volver a Barcelona y escribir las últimas páginas de su legado en el conjunto que le vio crecer y llegar a lo más alto como futbolista profesional. El astro argentino, desde hace unos meses en las filas del PSG, no fingía lo más mínimo en su despedida veraniega del Barça y, pese a intentarlo durante varios meses, no ha podido colmar las necesidades de adaptación de los suyos a París. Debido a esto, como adelantó en exclusiva OKDIARIO, Leo se encuentra en negociaciones avanzadas para un regreso que haría explotar una bomba de la misma expansión que su salida… y con razones detrás que la explican.

No están a gusto en París

Tanto el jugador como, sobre todo, su familia, no han podido aclimatarse como es debido a su nueva vida, después de muchos años en una Barcelona que, lógicamente, consideraban y siguen considerando su casa. París es una gran ciudad pero el hecho de vivir en un hotel hasta hace bien poco no ha ayudado a sentir esa calidad de vida que se daba por hecha en la Ciudad Condal. El futbolista, con la vorágine de los partidos y entrenamientos con el PSG, no ha notado tanto esta sensación, pero su familia lo recuerda constantemente y es una fuerza superior que empuja a buscar el regreso a Barcelona.

Dos años más en la élite

El PSG selló un contrato de tres temporadas con Lionel Messi, que apura el tramo clave de la primera, que podría también ser la última si fructifica su acuerdo con el Barcelona. El conjunto azulgrana le ofrece dos campañas fijas que igualan el contrato máximo que podría cumplir con los parisinos y sacia el hambre del futbolista de continuar en un proyecto de máximo nivel europeo el máximo tiempo posible. El nuevo contrato de Messi con el Barcelona vencería el 30 de junio de 2024, con el argentino habiendo cumplido de forma reciente los 37.

Volver a liderar un proyecto

Messi ha dominado el fútbol mundial junto a Cristiano Ronaldo durante una década y el Barcelona ha estado a su servicio hasta su marcha, pero en el PSG las cosas han cambiado. La competencia es feroz por ser el ídolo de la afición, con un Neymar que acumula cinco temporadas en la entidad y un Kylian Mbappé que se ha desmarcado, por edad, proyección y carisma, como el bendecido de una grada que le añorará tras su marcha al Real Madrid. En el Barcelona le esperarían los suyos, que tanto lloraron su salida y que celebrarían por todo lo alto el regreso del hijo pródigo a un proyecto prometedor pero sin un capitán general, que volvería a ser Leo.

Barcelona, su casa

Ha vuelto a Barcelona en más de una ocasión desde su salida, aún reciente a París, y ahí puede recuperar su vida, tanto deportiva como social. Messi es un hombre familiar y amigo de sus amigos, y todos ellos los ha gestado en la Ciudad Condal, su lugar en Europa y en el mundo con permiso de su Rosario natal. Volver a Barcelona, como hemos indicado con anterioridad, sería un gesto ejemplar de cara a su familia y también hacia sí mismo, de cara a rodearse del ambiente indicado para afrontar en las mejores condiciones sus últimos años de carrera deportiva.

Reconstrucción salarial

El dinero es el motivo por el que Messi tuvo que salir de un Barcelona en depresión financiera. Ahora, las cosas han cambiado, aunque el club azulgrana siga limitado económicamente como para no poder afrontar la operación en condiciones normales. Ese es el principal impedimento en la actualidad, pero una salida gratis del PSG, explicada desde la necesidad del jugador de volver a casa, y un salario mucho, mucho más bajo del de su anterior etapa en Can Barça provocaría que los últimos flecos quedaran atados y el fichaje de los fichajes pudiera darse este verano.