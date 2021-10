El Rayo Vallecano y el Barcelona se enfrentan hoy, miércoles 27 de octubre, en la undécima jornada de la Liga Santander, ésta intersemanal. Los culés viajan hasta la capital para enfrentarse a los franjirrojos en Vallecas en un partido que arrancará a las 19:00 horas (una menos si estás en las Islas Canarias). El encuentro puede verse a través del canal Movistar LaLiga de Movistar+. Además, puedes seguir el minuto a minuto, goles y resultado online en vivo a través de la web de OKDIARIO. El árbitro será Antonio Miguel Mateu Lahoz.

Doble ración de Liga Santander esta semana con jornada de martes a jueves. A Barcelona y Rayo Vallecano les toca medirse este miércoles en una tesitura que rara vez se ha dado. El cuadro franjirrojo llega por encima en la tabla, séptimo con 16 puntos tras cinco victorias, un empate y cuatro derrotas en estas primeras 10 jornadas. En novena posición con 15 puntos están los culés, que si bien es cierto que suman un partido menos, les pesa un inicio de competición muy gris.

En el Barça momento nuevamente delicado tras la derrota en el Clásico en el Camp Nou. Otro revés para el orgullo de los culés en un partido donde el Real Madrid mostró mayor entereza para llevarse los tres puntos y seguir en lo alto de la tabla clasificatoria. Ronald Koeman no podrá contar además con Frenkie de Jong, que acabó lesionado en el Clásico y causa baja. No está en su mejor momento el holandés pero sigue siendo un fijo. Tampoco llega Ousmane Dembélé, que no recibió el alta. Sí está Ansu Fati.

Ronald Koeman no desveló mucho sobre lo que puede salir de inicio ante el Rayo Vallecano. Sí dijo que Agüero no está aún para disputar 90 minutos pero que sí puede ser titular ante los franjirrojos, por lo que ver al argentino de inicio y ser uno de los sustituidos gana enteros. Por otro lado, lanzó un dardo a Memphis por su rendimiento y descartó que lo de Ansu Fati sea grave y de su anterior lesión. Eso sí, es duda pese a estar en la lista.

Por su parte, el Rayo Vallecano llega con la gran sensación Falcao, que en cinco partidos con los madrileños ya suma tres goles en este arranque de competición. A sus 35 años sigue dando que hablar el colombiano, que recuerda con alegría su etapa anterior en la capital con el Atlético de Madrid. Hizo aquellas dos temporadas 24 y 28 goles en Liga. Al Barça le hizo tres goles con la elástica rojiblanca pero jamás le ganó.

¿A qué hora juegan el Rayo Vallecano – Barcelona?

Si te estabas preguntando por el horario del Rayo Vallecano – Barcelona de Liga Santander de este miércoles 27 de octubre es a partir de las 19:00 horas -las 18:00 horas en las Islas Canarias-.

¿Dónde se juega el Rayo Vallecano – Barcelona?

El partido tendrá lugar en el estadio de Vallecas (Madrid, España).

¿Dónde ver el Rayo Vallecano – Barça online en directo y por televisión?

El partido entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona de este miércoles 27 de octubre se puede ver por televisión de pago a través del canal Movistar La Liga. Además, en OKDIARIO podrás seguir el partido de la Liga Santander con la narración en directo y online del Rayo – Barça, con el minuto a minuto, resultado y goles en vivo.

Alineaciones Rayo Vallecano – Barcelona

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena, Fran García; Valentín, Comesaña; Palazón, Trejo, Álvaro García; y Falcao.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Eric García, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Gavi; Agüero, Memphis y Ansu Fati.