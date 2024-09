Rajadón de Lance Stroll contra el Aston Martin: «¡Esto no es un coche!»

Cabreo monumental de Lance Stroll con el Aston Martin. El piloto canadiense, hijo del dueño de la escudería, protagonizó una gran rajada sobre el monoplaza que pilota en la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán. «¡Esto no es un coche!», gritó Stroll por radio cuando daba las primeras vueltas por el circuito urbano de Bakú.

El cabreo de Lance Stroll se desesperó por el coche que estaba pilotando, a su juicio no muy seguro y con problemas, y mandó un desafiante mensaje por radio a su equipo en esta primera sesión de entrenamientos. «Esto no es un coche. Esto no es un coche ahora mismo», comentó por radio el piloto canadiense, compañero de Fernando Alonso.

El mensaje por radio retumbó en el box de Aston Martin en este inicio del Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1. Se llevaban pocas vueltas rodadas, con poco tiempo en esta primera sesión de clasificación, pero a Stroll no le gustó nada el coche, protagonizando esta rajada que no habrá gustado nada en el seno del equipo británico.

Estas quejas llegan tras una semana muy especial para el equipo de Fernando Alonso, ya que hace pocos días Aston Martin protagonizó uno de los fichajes más espectaculares de los últimos años en la Fórmula 1. La escudería británica se ha hecho con los servicios de Adrian Newey, el gurú de Red Bull, el ingeniero que ha construido el coche ganador de los últimos años en la F1 y una de las personas más relevantes de toda la historia de este deporte.

Sin embargo, y pese a ese golpe de ilusión, las cosas no van bien por Aston Martin en una temporada difícil en la que el equipo británico está lejos de lo mostrado en 2023. Actualmente son quintos -de diez- en el Mundial de constructores, pero con tan sólo 74 puntos, repartidos de forma muy desigual: Fernando Alonso aporta 50 puntos y Lance Stroll, 24.

Con una irregular y difícil temporada, Stroll se quejó de un coche que sigue sin mejorar, que está igual de mal que a inicios de temporada y que pese al avance de carreras, sigue sin ser un monoplaza competitivo que pueda pelear por grandes cosas este año en la Fórmula 1.

Estas quejas de Lance Stroll sobre el Aston Martin se produjeron en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, un Gran Premio que se disputa en el circuito urbano de Bakú, un trazado por las calles de la capital de este país. Esta primera sesión de entrenamientos estuvo marcado por las banderas rojas, con tres en total, por accidentes de Leclerc, Colapinto y por una pieza que quedó suelta en el circuito.