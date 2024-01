Rafa Nadal reaparece en el palco de Son Moix para presenciar el Mallorca-Girona

Rafa Nadal no se quiso esperar la gran cita del Mallorca en la Copa del Rey. El equipo balear se jugaba el pase a las semifinales contra el líder de la Liga en España, el Girona, y los jugadores contaron con la atenta mirada del mejor tenista español de la historia. El de Manacor se situó en el palco de Son Moix para vivir una primera parte excelente de los de Javier Aguirre, que se pusieron 3-0 antes del descanso.

A pesar de no poder jugar el Open de Australia, Rafa Nadal tuvo una buena razón para despejar la mente del tenis con esta cita histórica de uno de sus dos equipos. El otro es el Real Madrid, pero este miércoles el Mallorca buscaba dar un paso más en los cuartos de final de la Copa, una competición que conquistó por primera y única vez en 2003.

En el mismo día en el que Carlos Alcaraz se despedía del Grand Slam australiano tras su derrota ante Zverev, Rafa Nadal quiso alentar al Mallorca desde el palco de Son Moix, donde vio como los de rojo tomaban la delantera contra el líder de Primera División. Con los goles de Cyle Larin y Abdón Prats por partida doble, los mallorquines dejaron decidida la eliminatoria antes del minuto 35.

Desde que cayó eliminado en el ATP de Brisbane, un partido en el que también se lesionó, Rafa Nadal no había reaparecido públicamente. Pero su vuelta a las pistas de tenis es más incierta. El balear no quiere esperar hasta la temporada de tierra batida para hacer su reaparición en el circuito y por ello, ya aparece inscrito en el torneo ATP 250 de Doha, en el que apunta a volver, si no hay contratiempos, tras la lesión sufrida en Australia.

Los planes de Rafa Nadal

En los planes de Rafa Nadal estaría jugar en Doha, del 19 al 24 de febrero, y la semana siguiente en el ATP 500 de Dubai. La gira primaveral de pista rápida de Nadal acabaría con otras dos citas, una amistosa, el torneo de exhibición El Slam de Netflix, que le medirá a Alcaraz el 3 de marzo en Las Vegas, y el Masters 1000 de Indian Wells, acto seguido en California.

Es el momento central de la temporada 2024 de Rafa Nadal, tal y como ha sucedido casi en cada año de su carrera deportiva y siempre que las lesiones se lo han permitido. Nadal quiere estar a tope en la gira de tierra batida, su superficie preferida y en la que ha logrado éxitos históricos en el tenis y en el deporte profesional.

Así las cosas, se espera a Nadal en el Masters 1000 de Montecarlo, en el Trofeo Conde de Godó de Barcelona, donde ya aparece entre los inscritos y fue anunciado por la organización, en el Mutua Madrid Open y en el Masters 1000 de Roma. En todos estos torneos, Rafa Nadal recibirá un trato especial y podría, si está en forma, incluso pelear por llegar a las rondas finales. Aunque lo principal será prepararse para llegar al 100% al gran evento de 2024 para él.