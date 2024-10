Rac1 apoya el homenaje al alpinista que sacó la bandera de ETA en el Everest

Rac1 apoyó al Athletic Club de Bilbao por su homenaje a Martín Zabaleta, el alpinista que colocó la inkurriña con el logo de la ETA en el pico más alto del mundo, el Everest, hace 44 años. La radio catalana vio bien el tributo que le rindieron en San Mamés al montañista que en 1980 lució la bandera con el símbolo del grupo terrorista que sembró el miedo en España durante medio siglo.

«Ovación para los alpinistas. ¿No los estáis viendo, no? No, no los están enfocando. No lo están enfocando», comenzaba el locutor con indignación. «Eso es la Liga,Tebas, la democracia de Tebas, no sé por qué. Es una directriz de la Liga seguro. Es más, hay un hecho que lo confirma, las hojas oficiales de alineaciones siempre, siempre se anuncian en los saques de honor y en los minutos de silencio. Hoy no», insistía.

«El Sherpa iba vestido con un traje tradicional de su país y le han debido decir que tenía que hacer, porque el hombre no habrá visto muchos saques de honor de fútbol y no sería capaz de chutar la pelota y al final ha sido Zabaleta el que ha lanzado. Ha lanzado contra el Espanyol», añadían en Rac1 retransmitiendo el homenaje del Athletic a Zabaleta.

«A partir de ahora, todo el que haga un saque de honor estaría bien preguntarle por su ideología para saber si la Liga censura o no la imagen del saque de honor. Porque cuando algún saque de honor tenga simpatías por el franquismo a ver si también esconden su imagen Tebas y compañía. Madre mía, en qué país vivimos», concluyeron, unos minutos de vergüenza tanto en San Mamés como en Rac1.

Rac1 y la contundente victoria del Athletic al Espanyol

El Athletic goleó al Espanyol en San Mamés en una gran tarde de Dani Vivian, los hermanos Williams, Iñaki y Nico, y Álex Berenguer, que fueron los que fabricaron un 4-0 antes del 4-1 final que dejó en el marcador en el añadido Álvaro Tejero con un golpe franco a una escuadra.

La conexión internacional entre Nico y Vivian elaboró el 1-0, un córner botado por el extremo que el central remató casi sin querer con una pierna, Iñaki y Berenguer gestaron el 2-0 y el 3-0 con sendos pases del navarro al bilbaíno, que estuvo contundente, y Berenguer abrillantó su enorme partido cerrando el resultado con una preciosa acción individual.

Con esta victoria, el Athletic apuntala su posición europea en la tabla y se aúpa a puestos de Champions League a la espera de que concluya esta décima jornada. El Espanyol, fuera del descenso al final de la jornada, pase lo que pase ella, recibió un serio varapalo en el que no pudo ni reaccionar, ya que el minuto 6 ya iba perdiendo y para la media hora no tenía opciones ni de empatar.