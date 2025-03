Flavio Briatore ha sido restaurado en la escudería Alpine (antigua Renault de Fórmula 1) como su figura predominante. El ejecutivo italiano se implicó de lleno en el último mercado de fichajes trayendo a Franco Colapinto, pero no consiguió todos sus objetivos puesto que también quería fichar a Carlos Sainz para la escudería francesa.

Ahora el asesor especial de Alpine ha querido romper su silencio enviando un dardo a Carlos Sainz, quien finalmente se decantó por fichar por la escudería Williams. «Carlos cree que Alpine no era lo suficientemente bueno, y que Williams era mucho mejor. Así de simple. Todos cometen errores», dijo con una sonrisa final.

Lo cierto es que el futuro para el equipo francés no es nada halagüeño en la actual Fórmula 1 después de que para 2026 hayan prescindido de fabricar sus propios motores para ponerse en manos de Mercedes. El conjunto galo decidió abandonar la idea de crear sus propios propulsores en una era híbrida donde han tenido de largo el motor más flojo con equipando a escuderías como McLaren o Red Bull, quienes a la mínima huyeron de ellos.

Carlos Sainz quizá haya pensado eso antes de decantarse por un equipo Alpine cuyo futuro es incierto y donde Fernando Alonso pasó una última época muy complicada compartiendo equipo con el francés Esteban Ocon. A nadie le pasa desapercibida la circunstancia de que el también galo Pierre Gasly está en la escudería y que de haber recalado allí no hubiese tenido opciones de convertirse en su cabeza de cartel.

Carlos Sainz hizo comparativa

En Williams, el madrileño sabe que parte en igualdad de condiciones con el tailandés Alex Albon y que no habrá ningún factor externo que impide que se convierta en jefe de filas si rinde acorde al nivel mostrado hasta ahora. Briatore, sin embargo, piensa que Carlos Sainz ha cometido un error alistándose en un equipo que lleva casi una década en el fondo de la parrilla y cuyo último podio data del Gran Premio de Bélgica de 2021.

Alpine consiguió el año pasado un sorprendente segundo y tercer puesto en el Gran Premio de Brasil en lo que fue el mejor resultado del equipo en años y que salvó la temporada. Briatore vio aquel resultado como el inicio de algo importante para unos franceses que históricamente han tenido una gran relación con los pilotos españoles.

Y es que no sólo Fernando Alonso corrió con ellos en tres etapas diferentes, sino que Carlos Sainz condujo su monoplaza en 2017 y 2018 aunque con un sabor agridulce al no alcanzar nunca el podio con ellos. Quizá este recuerdo fue lo que empujo definitivamente a aceptar la oferta de una escudería Williams en la que, por el momento, no puede estar más encantado con su decisión.