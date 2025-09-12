Quedan en libertad los detenidos por intentar cortar la Vuelta en Valladolid: «La historia nos absolverá»

Los dos manifestantes propalestinos que fueron detenidos el pasado jueves durante la etapa 18 de la Vuelta a España, han sido puestos en libertad, a la espera de juicio, y con la imputación de sendos delitos de desórdenes públicos y resistencia a la autoridad, además de una sanción por incumplir la Ley del Deporte. Tras ser puestos en libertad, los dos manifestantes reconocieron que no les preocupa la sanción económica.

Los dos activistas intentaron acceder al recorrido de la contrarreloj en Valladolid y la policía les detuvo. A su salida de la Comisaría de Valladolid, uno de los dos detenidos, Jorge Lebrero, quien ha asegurado que no le preocupa el importe de la sanción si se compara con el sufrimiento de los habitantes de Gaza: «Si salimos condenados, la historia nos absolverá», ha resumido en declaraciones a los periodistas.

Este joven ha defendido la legitimidad de las protestas y ha llamado a cortar la etapa de este viernes, que parte desde el municipio vallisoletano de Rueda en dirección al salmantino de Guijuelo, y también las siguientes, hasta la culminación el domingo en Madrid.

Ha defendido que su incursión en el recorrido no ha supuesto riesgo para la seguridad de los ciclistas, ya que cuando lo han hecho acababa de pasar uno de los competidores y las motos que lo acompañaban, por lo que ha afirmado que daba tiempo a aminorar la marcha del siguiente corredor, algo que finalmente no ha ocurrido por la actuación de los policías que se encontraban por la zona.

Sobre el tipo de protestas que se están produciendo, Lebrero ha defendido que están siendo «pacíficas pero contundentes», ya que ha considerado que deben serlo para que sean «llamativas» y sirvan para visibilizar lo que está ocurriendo en Gaza, que ha calificado de «genocidio».