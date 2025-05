¿Por qué no juega Lewandowski la semifinal de Champions con el Barcelona ante el Inter de Milán?

Robert Lewandowski no juega con el Barcelona el decisivo partido de vuelta de semifinales de Champions ante el Inter de Milán. El delantero polaco no está en el once del equipo culé para este encuentro tan importante en el que el Barça se juega un puesto en la final de Champions. Hansi Flick no ha colocado a Lewandowski en el once inicial y el motivo es deportivo: el entrenador alemán ha preferido optar por Ferran Torres en el equipo titular en Milán.

Eso sí, Lewandowski arrastra molestias físicas que le han impedido estar en los últimos encuentros del Barcelona, por lo que esto también es uno de los motivos de la suplencia del polaco en esta semifinal ante el Inter. Robert sufrió una rotura muscular hace más de dos semanas en el duelo de Liga ante el Celta y ya en los últimos días se ha entrenado con normalidad, pero ha llegado justo al partido.

Oficialmente, tal y como informó el Barcelona, Lewandowski sufrió una lesión en el semitendinoso del muslo izquierdo. Por este motivo, Lewandowski se perdió los duelos de Liga ante Mallorca y Valladolid, además de la final de Copa contra el Real Madrid y el partido de ida de semifinales de Champions ante el Inter de Milán. Ahora, para la vuelta, tampoco es titular.

Y esto se debe ya a una decisión deportiva de Hansi Flick, que cuenta con Lewandowski. Entró en la convocatoria y está en el banquillo, pero el alemán no ha querido forzar con uno de sus mejores jugadores. Viene tocado, y pese a que ha entrenado con normalidad en los dos últimos días, Flick ha decidido que Lewandowski se quede en el banquillo para este encuentro de semifinales de Champions en Milán.

El Barcelona se vuelve a enfrentar al Inter de Milán, en este caso en la vuelta de estas semifinales de Copa de Europa en un encuentro que se disputa este martes en el Giuseppe Meazza. El once del Barcelona para este encuentro fue el siguiente:

Sobre la suplencia de Lewandowski, Flick ya la adelantó en la previa de este partido. «Empezará en el banquillo y veremos qué pasa. Si le necesitamos estará preparado. Hablé con él ayer (por el lunes) y está avanzando de forma positiva», dijo el técnico alemán sobre su delantero.