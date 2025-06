¿Qué equipo ha ganado más veces el Mundial de Clubes de la FIFA?

El Mundial de Clubes sigue su curso y ya se conocen los primeros equipos que se han clasificado para los cuartos de final de la competición. Por un lado, el primer conjunto que consiguió el billete hacia el antepenúltimo escalón del torneo fue Palmeiras, que venció 1-0 al Botagofo en el duelo de equipos brasileños. El Chelsea, por su parte, doblegó al Benfica, por 1-4, en la prórroga para emparejarse con el club carioca, con el que se jugará un billete directo para las semifinales del campeonato intercontinental.

En el otro lado del cuadro, el París Saint-Germain confirmó su hegemonía y poderío pasando por encima del Inter de Miami de Leo Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, por un marcador abultado de 4-0, un resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final donde se medirá, precisamente, al Bayern Múnich, que también hizo los deberes ante Flamengo, por 2-4, para citarse ante el vigente campeón de Europa.

Para este lunes 30 de junio, Inter de Milán y Fluminense, a partir de las 21:00 horas, también buscarán el pase a la siguiente ronda del torneo, al igual que Manchester City y Al Hilal, que se medirán esta madrugada a partir de las 03:00 horas. Para cerrar los octavos de final, quedarían pendientes el Borussia Dortmund-Monterrey y Real Madrid-Juventus, que disputarán sus encuentros este próximo martes 1 de julio, a las 03:00 horas y a las 21:00 horas, respectivamente. Curiosamente, el conjunto madridista es uno de los equipos que más veces ha levantado esta competición… pero, realmente, ¿quién ha ganado más veces el Mundial de Clubes?

🎟️ Can @BVB book a ticket to the Quarter-Finals? See their Round of 16 match in Atlanta. ⤵️ — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 29, 2025

Octavos de final

Palmeiras 1-0 Botafogo

PSG 4-0 Inter Miami

Flamengo 2-4 Bayern Múnich

Benfica 1-4 Chelsea

Borussia Dortmund – Monterrey

Real Madrid – Juventus

Manchester City – Al Hilal

Inter Milán-Fluminense

Paris Saint-Germain and FC Bayern München make it through to the quarter-finals on an action packed day at the @FIFACWC 🙌 pic.twitter.com/W5KQtZiRT1 — FIFA (@FIFAcom) June 30, 2025

¿Quién ha ganado más veces el Mundial de Clubes?

Antes de descubrir qué equipo ha ganado más veces el Mundial de Clubes, cabe destacar que la competición ha cambiado varias veces el formato, pero se consolidó en el pasado año 2000. Sin embargo, los títulos previos, como la Copa Intercontinental, también se consideran parte de este torneo, por lo que sumarán en el palmarés de los respectivos equipos ganadores. A continuación, os detallaremos la lista de clubes con más trofeos de este calibre a partir de la entrada del nuevo siglo, es decir, en el año 2000.

Angel Di Maria stepped up in the dying minutes to give the world 30 more minutes in the Benfica shirt.

What a way to say goodbye, what a fight he put up! 👏 @HisenseIntl | #Hisense | #OwnTheMoment | #FIFACWC pic.twitter.com/vHs5tlOTxd — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 29, 2025