Peter Fischer se jubila, y lo hace de manera reivindicativa y comprometido a su causa. El ya ex presidente del Eintracht de Frankfurt quiere luchar contra el auge del neonazismo y de la extrema derecha, tal y como dejó claro en el discurso de despedida como máximo mandatario del conjunto alemán, uno de los grandes de la Bundesliga.

«Mi deseo en la vida no es que el Eintracht de Frankfurt vuelva a ser campeón o gane la Champions League. Mi deseo en la vida es que esta porquería nazi de mierda desaparezca, que explote en el aire, donde sea. Vomitarles en la cara todos los días», dijo abiertamente Peter Fischer.

Fischer, tras dejar el cargo como máximo mandatario del club alemán, tendrá más tiempo para las luchas sociales que defiende: «Estaré aún más involucrado que antes, hay miles de manifestaciones en las que millones de buenos ciudadanos y demócratas, gente inteligente, está en las calles». El ya ex presidente del Eintracht ve un preocupante auge de la extrema derecha en Alemania y en Europa: «Se está viviendo un caso Weimar 2.0. Las coaliciones no funcionan. Crisis económica global, crisis energética, guerra en todo el mundo…».

«Somos un club colorido. Tenemos 12 nacionalidades con nosotros. No hay lugar para la discriminación, el racismo y el antisemitismo en el deporte. Quien no cumpla con esto, lo echaremos», finalizó el veterano mandatario en su discurso de despedida del Eintracht de Frankfurt, que ha emergido como uno de los equipos más importantes de Alemania, a pesar de no contar con los recursos financieros del Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund o el Bayer Leverkusen, quienes suelen dominar la escena.

Clave en la historia del club

Sin embargo, el Eintracht ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, evidenciado por sus recientes logros. En el 2018, el equipo ganó la Copa alemana por quinta vez en su historia, y su mayor triunfo llegó en el 2022, cuando el Eintracht conquistó la Europa League al vencer en los penaltis al Rangers en la final celebrada en el Sánchez-Pizjuán. Este éxito fue celebrado por los seguidores alemanes que tiñeron el estadio de blanco, aunque lamentablemente, también se registraron enfrentamientos entre los ultras de ambos equipos en las calles de Sevilla.

Buena parte de culpa la tiene Peter Fischer, que ha demostrado un compromiso excepcional con el club durante su mandato, guiándolo a través de períodos de éxito y desafíos. Su liderazgo ha sido fundamental para el crecimiento y la estabilidad del Eintracht en un entorno deportivo altamente competitivo.

Como presidente, Fischer ha encabezado numerosas iniciativas destinadas a fortalecer la posición del Eintracht tanto en la Bundesliga como en competiciones internacionales. Su enfoque en el desarrollo de talento local y la construcción de una cultura de equipo sólida ha sido fundamental para el éxito sostenido del club en el escenario nacional e internacional. Además de su papel en el ámbito deportivo, Peter Fischer es reconocido por su compromiso con los valores éticos y sociales dentro y fuera del campo. Ha abogado por la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades en el fútbol y la sociedad en general, convirtiéndose en una voz influyente en temas de responsabilidad social corporativa y deportiva.

Bajo la presidencia de Peter Fischer, el Eintracht Frankfurt ha consolidado su posición como uno de los clubes más respetados y admirados en Alemania y más allá. Su liderazgo visionario y su dedicación al club han dejado una marca indeleble en la historia del Eintracht y han inspirado a generaciones de aficionados y jugadores por igual.