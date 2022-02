La guerra entre Rusia y Ucrania también toca al fútbol. Como ya adelantó OKDIARIO, la UEFA se plantearía cambiar la sede de la final prevista para disputarse en San Petersburgo si finalmente Rusia pasara a las armas. Después del ataque orquestado por Vladímir Putin en la madrugada del miércoles la guerra queda declarada y la final está en el aire. Ahora Aleksander Ceferin tiene un gran problema, ya que el presidente ruso amenaza con retirarle el patrocinio de Gazprom si cambia la sede de la final. Y estamos hablando de muchos millones. De momento, la UEFA anunció que el viernes se reuniría para estudiar la situación.

La guerra entre Rusia y Ucrania puede obligar a Aleksander Ceferin, a perder la neutralidad que atesora su cargo. Todo por las amistades tan generosas como peligrosas que ha hilvanado el mandatario en los seis años que va a cumplir en el cargo. Entre ellas figuran Vladímir Putin y Gazprom, la mayor gasística del mundo, que es el patrocinador principal del organismo continental y de la propia Champions, por un valor que se estima en torno a los 40 millones de euros por temporada.

Gazprom es también el propietario del Zenit de San Petersburgo y del estadio en el que se disputaría la final el 28 de mayo. Por ello, mover la sede del partido que decidirá el título en la presente edición podría tener represalias por parte, ya no de la empresa, si no del propio Gobierno de Putin, que es quien la controla.

La entidad es el gran aliado de la UEFA de Ceferin. Ambas organizaciones unieron fuerzas antes incluso de la llegada al cargo del esloveno, allá por 2012, pero fue el pasado año cuando reforzaron su vinculación. La empresa petersburguesa pasaría a desembolsar cerca de 120 millones de euros hasta 2024, a cambio de ganar presencia en prácticamente todas las competiciones continentales y convertirse en el principal patrocinador del organismo que rige el fútbol europeo. Su firma está ahora presente en Champions, Eurocopa, Nations League, Supercopa, Youth League y Champions de fútbol sala.

Acostumbrado a posicionarse

La tensión generada por el Gobierno de Putin en las fronteras ucranianas, con el acercamiento de tropas y su negativa a retirarlas, y del reconocimiento como repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk ha provocado una escalada bélica que puede llevar a la UEFA a tener que decantarse entre los no pocos millones que desembolsa la gasística –controlada además por el Estado ruso– o por romper relaciones con uno de sus principales sustentos económicos y trasladar la sede de la final.

La UEFA lleva nueve años evitando verse involucrada en un conflicto del que ahora podría resultarle muy complicado salir. Desde que estallase la guerra del Donbas en 2014, el organismo continental se mantuvo al margen y tomó medidas para que esa violencia no se trasladase a los terrenos de juego. Por ese motivo, los equipos rusos y ucranianos no pueden enfrentarse ni en fases de grupos, ni en los octavos de final de las competiciones continentales; ni las selecciones de Ucrania y Rusia en las fases de clasificación para Eurocopas y Mundiales.

Pero no sería la primera vez que se ve en esa tesitura y se posiciona. En la Eurocopa, las amistades peligrosas del presidente le llevaron a tomar partido por Hungría, dejando a un lado los valores que defiende el propio organismo y prohibiendo que el Allianz Arena de Múnich se iluminase con el arcoiris durante el partido que medía a Alemania frente a los magiares. Tampoco intermedió cuando el armenio Mkhitaryan no pudo disputar la final de la Europa League 2019 en Azerbaiyán, al prohibirle el gobierno aliado de Ceferin la entrada, en medio de la Guerra del Alto Karabaj.

La UEFA estudiará la situación

La UEFA confirmó a través de un comunicado emitido en las redes sociales que el viernes se celebrará una reunión del Comité Ejecutivo para evaluar «la situación entre Ucrania y Rusia y tomar la medidas necesarias». Así que de esta forma el organismo presidido por Ceferin podría tomar una decisión sobre la sede de la final de la Champions del próximo 28 de mayo. Todo con el patrocinio de Gazprom como telón de fondo.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions.

— UEFA (@UEFA) February 24, 2022