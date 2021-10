La Junta General de Accionistas del Sevilla se celebró este martes y la situación que se ha vivido en ella ha sido un esperpento. A José María del Nido, máximo accionista del club, no le han permitido ejercer su derecho al voto y Pepe Castro se ha salido con la suya, ya que de no ser por ese veto al ex presidente, el abogado hubiera regresado a ocupar la presidencia del club de Nervión.

Desde que la Junta General de Accionistas arrancó José María del Nido estuvo muy participativo. En su primera intervención fue claro y directo para preguntarle a Pepe Castro si le permitirían ejercer su derecho al voto, pero el actual presidente de la entidad hispalense no respondía a la pregunta que el máximo accionista del Sevilla le hacía. De esta forma Del Nido tenía que resignarse a su manera, a la misma vez que tenía que soportar la forma en la que le respondían los miembros de la Junta.

La celebración del acto se desarrollaba según los puntos marcados y en cada uno de ellos solía intervenir José María del Nido, en calidad de máximo accionista del club, para mostrar su visión y su rechazo a la gestión de Pepe Castro. Pero no iba a ser nada fácil para el abogado, que pretende un cambio pero que se encuentra ante un Castro que se ha aferrado al puesto y no quiere soltarlo por nada del mundo.

Y ahí, en el Pabellón de FIBES, se llegó al punto seis, al más importante, en el que se votaba por el cese del actual Consejo Administrativo. En ese momento los asistentes vieron en primera persona el pucherazo que se vivió, ya que se le negó el voto a José María del Nido, una cacicada en toda regla. De habérsele permitido participar en la votación hubiera regresado a la presidencia.

Por si fuera poco, personas que no disponen de acciones del club, como es el caso del ex delegado del Sevilla Cristóbal Soria, han podido participar. En el caso del ex trabajador del club y actual personaje mediático se presentó en la Junta General de Accionistas con diez sindicadas para poder votar, mientras que a Del Nido, máximo accionista, se le vetó.