Se avecina tormenta en el Sevilla justo antes de la celebración de la Junta General y Extraordinaria de Accionistas del club, que tendrá lugar el próximo 26 de octubre. El presidente de la entidad, José Castro, criticaba la postura de José María del Nido Benavente en unas declaraciones a Radio Sevilla. Dichas palabras no han gustado nada al ex presidente que ha decidido contestar con una demanda.

Del Nido Benavente ha presentado en una solicitud de medidas cautelares en el juzgado de lo mercantil contra el propio Castro, la familia Carrión y su hijo, José María del Nido Carrasco, vicepresidente primero del Sevilla, según publica el diario ABC. La intención del ex presidente no es otra que regresar a la presidencia del club de Nervión, desbancando así a Castro, al que por ley y según los estatutos de la entidad le corresponde esa posición que ocupa en la actualidad.

«Este grupo (los americanos) tiene un pacto con José María Del Nido. Se unen en contra de la gestión actual tanto el grupo de 777 como José María Del Nido. Nos desvinculamos de ellos totalmente, las acciones no se vendieron y se firmó un pacto para la estabilidad de la entidad. Este pacto hacía que nos perdiéramos muchas cosas, pero el Sevilla era más importante. El problema es que hay ansias de poder del ex presidente, que es malo para el club y será con el tiempo malo para él. No se da cuenta que su tiempo pasó», aseguró Castro en las declaraciones a Radio Sevilla.

Además de la demanda, el ex presidente también pide que se pueda votar de forma individual en la próxima Junta General y Extraordinaria de Accionistas. No contento con eso, Del Nido solicita que sea un juez quien la presida para que así no tenga validez el pacto firmado para mantener la estabilidad del club por José Castro, su hijo Del Nido Carrasco, familias Carrión y Alés y Guijarro hace unos años.

Mientras tanto, en lo deportivo, el Sevilla ha vuelto a los entrenamientos para preparar el compromiso del próximo domingo en Balaídos ante el Celta. Los de Lopetegui quieren resarcirse de su última derrota en Granada ganando a los vigueses a domicilio, para así coger moral de cara al choque europeo ante el Lille.