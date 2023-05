El PSG ya tiene sustituto para Messi

El Paris Saint-Germain es consciente de que la situación de Leo Messi es insostenible y que abandonará el club el próximo verano. Su contrato acaba el próximo 30 de junio y todo hace indicar a que el argentino pondrá rumbo bien hacia Arabia Saudí o, por el contrario, a Barcelona. Es por ello que su actual equipo se ha puesto manos a la obra en la búsqueda de un futbolista con un perfil similar al suyo, y parece haberlo encontrado.

El consejero deportivo del PSG, Luis Campos, considera que Bernardo Silva es el sustituto perfecto para Messi, al tratarse de un zurdo que puede jugar tanto en la banda derecha como en la creación desde la media punta. Además, es un jugador que ya pudo abandonar el Manchester City el pasado verano, puesto que su intención era recalar en el Barcelona. Un año después, la situación será parecida, pero con distinto destino.

El portugués, pese a ser un fijo en los esquemas de Pep Guardiola, podría volver a la Ligue 1. Además, lo haría de la mano del mismo director deportivo que le llevó a Mónaco en 2017, una temporada en la que le arrebataron el campeonato francés al PSG precisamente. Allí, hizo dupla con Kylian Mbappé y condujeron al equipo monegasco hasta las semifinales de la Champions League.

La temporada pasada, el club citizen se ciñó por completo a los 80 millones de euros que cuesta el futbolista, un precio al que el Barça le resultó imposible de acceder. Según Le Parisien, el PSG podría ver con buenos ojos esa cantidad ya que, con la salida de Messi, aligerarán su masa salarial. Supuestamente con la marcha del campeón del mundo se adaptarían al fair play que marca la UEFA para acometer el fichaje del portugués.

Según informa el diario francés, quien no supondría ninguna complicación para su contratación sería su representante, Jorge Mendes. El portugués mantiene una buena relación con Luis Campos y no ve ningún obstáculo en que su representado aterrice en la capital de Francia. Es más, la principal razón por la que el PSG no le disgusta a ninguno de ambos como próximo destino es que el jugador tiene conocimientos de sobra acerca del fútbol francés gracias a su anterior etapa.