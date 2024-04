El problema con Dani Alves que Piqué no puede superar: «Aún lo niegan…»

Gerard Piqué ha recordado una anécdota con Dani Alves como protagonista durante la secuencia de Clásicos de máxima rivalidad contra el Real Madrid con Pep Guardiola y José Mourinho. El ex del Barcelona, ahora CEO de la Kings League junto a Ibai Llanos, contó en la tertulia con el resto de equipos algunos detalles sobre aquellas concentraciones de las selección pasadas de revoluciones por el poso que dejó unos enfrentamientos que son historia del fútbol español.

Todo tuvo que ver con la polémica expulsión de Pepe en el Clásico de ida de semifinales de la Champions League disputado en el Bernabéu y cuya roja fue clave para que el Barcelona venciera el partido y se plantara en la final que acabó ganando en Wembley. Esta jugada aún sigue coleando trece años después y Gerard Piqué habló sobre la jugada en la que Dani Alves fue protagonista.

Hay que recordar que en esta jugada ocurrió lo siguiente: Dani Alves y Pepe disputaban un balón cuando el jugador del Real Madrid elevó la plancha y el brasileño se fue al suelo tras sufrir un presunto impacto cuyas imágenes más de una década después no dejan claro. En caso de haber impacto, este no habría sido tan fuerte ya que en las millones de reproducciones de la jugada no se evidencia lo que se denomina como planchazo.

Piqué y la jugada de Dani Alves

Sobre esta polémica jugada, Gerard Piqué quiso recordar una anécdota en la concentración de la selección española. Todo tiene que ver con un vídeo que los miembros del Comité Técnico Arbitral pusieron como ejemplo durante una concentración.

«Esto era cuando había una rivalidad tan grande con Mourinho. Los del Madrid…no sabes lo que fue, se indignaron, se empezaron a levantar y era roja y ahora aún lo niegan», dijo Gerard Piqué sobre la famosa polémica que hubo en la concentración en la época de relacione rotas entre jugadores de Barcelona y Real Madrid en la selección que venía de ser campeona del Mundo en Sudáfrica.

En esas, DJMario, que estaba presente en la conversación, afirmó que Pepe era un jugador tranquilo y que esa jugada no era de roja a lo que Piqué, para encender más los ánimos. «Que se los pregunten a Casquero», dijo entre risas el ex futbolista haciendo referencia a la jugada en la que, en su primera año en el Real Madrid, el central portugués agredió al por entonces futbolista el Getafe en unos hechos que le acabó costando una dura sanción.

Piqué y el ‘caso Alves’

Gerard Piqué y Dani Alves tuvieron una gran relación ya que formaron parte del mejor Barcelona de la historia a las órdenes de Pep Guardiola. El central también se pronunció en su día sobre el caso Dani Alves el pasado mes de marzo de 2023 cuando el jugador brasileño llevaba un par de meses en la prisión de Brians 2 tras los hechos sucedidos un mes atrás en los baños de la sala VIP de la discoteca Sutton de Barcelona.

A la espera de juicio, Gerard Piqué quiso ser cauto con la situación del lateral, que posteriormente fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por violación y ahora está en libertad provisional después de pagar un millón de euros de fianza.

«Es un caso muy complicado. Porque yo lo conozco personalmente y le tengo un aprecio importante. Todo el caso, para los que hemos sido compañeros o ex compañeros, y para él mismo es muy difícil. Yo sólo quiero que la justicia haga su trabajo. Yo hasta que no me digan que lo ha hecho y que hay pruebas, pues creo que tenemos que esperar», dijo Piqué en su día.

El ex futbolista y ahora CEO de Kosmos también dijo que: «Lo más fácil hoy en día es decir que ya es culpable y que se merece la pena que sea. Yo quiero esperar. Esperar a lo que diga el juez. Y si el juez cree que es una cosa o es la otra pues hay que acatarlo y a partir de ahí pues ayudar sobre todo a la víctima en el proceso».

Gerard Piqué también dijo en su día que fue una «hostia» cuando conoció los hechos por los que se acusaba a su compañero y que finalmente se ha acabado demostrando que fue culpable, siendo condenado a cuatro años y medio de prisión.

«Es una hostia con la mano abierta a todo el mundo, una hostia de realidad. Piensas ‘¿cómo puede ser que haya pasado?’. Si es así y ha pasado creo que se tiene que ser muy duro. Con él y con todo el mundo que haga una cosa así. Yo hasta sería más duro de lo que es la justicia porque estoy totalmente en a favor de todos esos que defienden el solo sí es sí», cerró Gerard Piqué.