¿Está permitido tener varios pasaportes como Piqué y Rubiales? Esto es lo que dice la ley

El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales cuenta con hasta 5 pasaportes. Otro rostro reconocido del deporte español que también cuenta tantos documentos de este tipo es el ex jugador del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué, que cuenta con hasta 8. La ley sí que permite tener un segundo pasaporte, además del español, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones.

La investigación a Luis Rubiales ha descubierto que éste cuenta con 5 pasaportes, mientras que Gerard Piqué posee 8. Esta circunstancia tan llamativa hace que cualquier ciudadano se pregunte si es posible poseer varios pasaportes. Todos los ciudadanos españoles tienen derecho a tener un pasaporte ordinario, salvo que se limite este derecho por decisión judicial, en determinados casos previstos en la ley. Algunos supuestos que contempla la ley son los siguientes:

Haber sido condenado a penas o medidas de seguridad que conlleven la privación o limitación de su libertad de residencia o de movimientos, mientras no se hayan extinguido, salvo que obtengan autorización del órgano judicial competente.

a penas o medidas de seguridad que conlleven la privación o limitación de su libertad de residencia o de movimientos, mientras no se hayan extinguido, salvo que obtengan autorización del órgano judicial competente. Cuando la autoridad judicial haya prohibido su expedición o la salida de España respecto al interesado que se halle inculpado en un proceso penal.

respecto al interesado que se halle inculpado en un proceso penal. Que motivadamente le sea limitado este derecho por el Ministerio del Interior en el ámbito de las medidas que deban adoptarse en los supuestos recogidos en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio.

Los menores de edad y las personas incapacitadas pueden adquirir un pasaporte contando con el consentimiento expreso de todas las personas que tienen atribuido el ejercicio de la patri potestad o la tutela. A falta de este consentimiento, la normal recalca que «es necesario contar con una autorización judicial».

¿Cuánto dura un pasaporte?

El pasaporte de cualquier español, con carácter general, tendrá una validez improrrogable de:

Dos años , si el solicitante no ha cumplido los cinco años de edad.

, si el solicitante no ha cumplido los cinco años de edad. Cinco años , si el solicitante tiene menos de treinta años.

, si el solicitante tiene menos de treinta años. Diez años, si el solicitante ha cumplido los treinta años.

Se puede solicitar la renovación del pasaporte cuando quede menos de un año para su caducidad. Los pasaportes de los menores de edad o de personas incapacitadas contarán con una validez temporal o territorial a petición de sus progenitores o tutores.

En caso de sustracción, pérdida, destrucción, deterioro o ausencia de páginas libres, se expedirá un duplicado del pasaporte con una validez limitada a la del pasaporte a sustituir, pero si le quedan menos de 12 meses de validez, se expedirá un nuevo pasaporte con la validez que corresponda según la edad. En caso de posteriores pérdidas o sustracciones, la validez se podrá limitar a seis meses.

En el momento de renovar el pasaporte, la Oficina Consular podrá pedir información y documentación adicional al interesado en caso de que se haya concurrido en alguna posible causa de pérdida de la nacionalidad española.

Los titulares que tengan el pasaporte español tendrán la obligación de conservarlo con la debida diligencia. En caso de pérdida o sustracción se deberá informar inmediatamente a las autoridades españoles. En el extranjero, se informará a la Oficina Consular más próxima.

El pasaporte provisional

Existe la posibilidad de que la Oficina Consular emita un pasaporte provisional a los españoles que acrediten la necesidad urgente de obtenerlo, cuando no tengan previsto regresar a España y no puedan esperar a que se les expida un pasaporte ordinario. No podría ser el caso de Luis Rubiales o de Gerard Piqué, puesto que pasen la mayor parte del tiempo viviendo en España.

No se podrá expedir un pasaporte provisional en caso de caducidad del documento ordinario «cuando las circunstancias hubieran podido preverse con la suficiente antelación».

Las condiciones para obtener un pasaporte provisional son las mismas que se establecen para obtener el pasaporte ordinario. Este tipo de documento cuenta con una validez máxima improrrogable de 12 meses.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación recuerda también que algunos países «no reconocen el pasaporte provisional español o exigen visado para entrar con él en el país, aunque no lo exijan para el pasaporte ordinario». «Antes de viajar con un pasaporte provisional se debe consultar con las autoridades del país de destino sobre su validez y sobre la necesidad de visado», advierte este ministerio.

¿Se puede tener un segundo pasaporte?

Los españoles pueden contar con un segundo pasaporte, como es el caso de Luis Rubiales o de Gerard Piqué. Por motivos de seguridad o de otros debidamente justificados, se podrá pedir un segundo pasaporte, de forma excepcional y con el fin de facilitar la circulación por los distintos países. Este documento contará con la limitación de validez temporal o territorial que proceda, siendo la vigencia máxima 2 años.

Cuando se solicite un segundo pasaporte se deberá entregar o remitir a la Oficina Consular una solicitud por escrito, firmada por el interesado, antes de iniciar su tramitación, indicando las razones que justificarían la necesidad del segundo pasaporte, acompañada de una carta de la empresa o institución por cuenta de la que se viaja, que respalde dicha solicitud.