Primera victoria de la Superliga: frena las amenazas y coacciones de Ceferin

La Superliga se ha apuntado una victoria inicial en la guerra que mantiene con la UEFA. Durante la histórica primera reunión entre las partes celebrada en la localidad suiza de Nyon, el organismo presidido por Aleksander Ceferin se ha comprometido a no seguir amenazando con sanciones a los clubes que están a favor del nuevo proyecto, caso de Real Madrid, Barcelona y Juventus. Un primer paso hacia el entendimiento que valoran muy positivamente desde la Superliga.

«Nosotros queríamos que la gente que ha asistido a la reunión hoy no tuviera miedo de reunirse con nosotros y UEFA se ha comprometido a que así sea, asegurando que no va a interferir y que se han acabado las amenazas y las coacciones. Se ha comprometido públicamente a ello, por lo que ya no hay motivos para que no nos reunamos con la familia del fútbol y así lo vamos a hacer», explicaron fuentes de la Superliga a OKDIARIO.

Por su parte, el CEO de A22, Bernd Reichart, que encabezó la representación de la Superliga en el encuentro celebrado en la sede de UEFA junto con sus colegas Anas Laghrari y John Hahn, recordó que «la libertad de expresión y el libre intercambio de ideas son derechos fundamentales» que la UEFA no había respetado hasta ahora, negándose a cualquier tipo de contacto durante más de 18 meses.

«Pese a la posición adoptada por UEFA, A22 seguirá esforzándose para reformar el fútbol, nutrido por las opiniones de un amplio abanico de actores del fútbol entre los cuales están los clubes, los aficionados, los jugadores, los gobiernos y muchos más. Nos motiva especialmente que clubes se hayan puesto en contacto con nosotros, clubes con los que estamos hablando y que quieren tomar parte en este diálogo para desarrollar bases sostenibles para el fútbol europeo de clubes», celebró.

Desde que la Superliga anunció su creación en abril de 2021, la postura de la UEFA siempre había pasado por exhibir una cerrazón completa y lanzar continuas amenazas hasta este martes, cuando Ceferin abrió las puertas del organismo para un primer encuentro que presidió secundado por importantes ejecutivos del fútbol europeo como Javier Tebas o Nasser Al- Khelaifi, para sorpresa de Reichart.