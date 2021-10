Cristina Porta y Luca Onestini, que siguen diciendo que sólo son amigos, han dado un paso más en la relación que ambos han iniciado en el reality Secret Story. Los concursantes de La casa de los secretos ya se dieron algunos besos en pruebas semanales, y ahora han llegado las primeras caricias bajo las sábanas, el primer ‘edredoning’ del programa.

«Luca es lo mejor que me ha pasado aquí. Tenemos un magnetismo que al final nos hace estar siempre juntos. Le admiro mucho, todo lo que me da es bueno (…) Pensé ‘Qué suerte tengo de vivir esta experiencia contigo’. Pero no se lo dije porque no hacía falta», dijo Cristina Porta sobre el italiano, que también reconoce que ella le gusta «mucho».

Así ha sido el primer encuentro bajo el edredón de Cristina y Luca 😍 #SecretCuentaAtrás6 pic.twitter.com/qNq5kGHzwr — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 19, 2021

Cabe recordar la historia de Cristina Porta, que abandonó su trabajo como presentadora en The Game Show de La Sexta para adentrarse e iniciarse en el mundo de la farándula y los realities. A la periodista deportiva se le conoce por su trabajo y también por su actividad en las redes sociales, donde deslumbra habitualmente con sugerentes posados muy ligera de ropa.

Además, la comunicadora ganó bastante notoriedad también años atrás cuando mantuvo una relación con Borja Mayoral, ahora delantero de la Roma y ex del Real Madrid. La ex de Gol o Real Madrid TV vive ahora una nueva aventura en televisión que nada tiene que ver con lo que hacía antes, pero se le cómoda y a gusto en Secret Story, un reality de Mediaset en el que está teniendo una importante dosis de protagonismo.