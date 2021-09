Mediaset ya perfila los últimos detalles de su nuevo reality, ‘Secret Story’, y ya se conocen varias de las personalidades que participarán en el programa. Una de las que más ha sorprendido es la periodista deportiva Cristina Porta, que abandona su trabajo como presentadora en ‘The Game Show’ de La Sexta para adentrarse e iniciarse en el mundo de la farándula y los realities.

A Cristina Porta se le conoce por su papel como presentadora, pero también por su actividad en las redes sociales, donde deslumbra habitualmente con sugerentes posados muy ligera de ropa. La periodista deportiva ganó bastante notoriedad también años atrás cuando mantuvo una relación con Borja Mayoral, ahora delantero de la Roma y ex del Real Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CRIS PORTA (@cristiporta)



Ha sido la joven catalana la que ha anunciado en su perfil que deja el programa en el que trabajaba en La Sexta para iniciar una nueva aventura, sin confirmar todavía su presencia en ‘Secret Story’: «Todo tiene su principio y su fin. Me despido del programa que vi nacer hace 1 año y medio, casi 300 programas presentando ‘The Game Show’. He disfrutado muchísimo. He sido muy feliz grabando esos 45′ minutos de Lunes a Jueves. Y también lo he sido previamente a que la lucecita se pusiera roja».

La ex de Gol o Real Madrid TV continúa así: «Y eso ha sido sin duda por mis compañeros. A todos, desde el mejor director del mundo, Álex Sola, a mi productora, a mis estilistas, a mis cámaras top, realizador, técnico de sonido, mixers, mis compis de juego, en fin, a absolutamente todos: gracias por esta etapa tan bonita que nunca olvidaré. ¡»Se viene programón» siempre!. Todo tiene su principio y su fin. Y entonces, todo empieza de 0″. Una Cristina Porta que volverá así a Mediaset, donde ya trabajó años atrás en programas como ‘Sálvame’ o ‘Cazamariposas’, antes de pasar por ‘Al rincón de pensar’, con Risto Mejide’.