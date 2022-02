El Cádiz CF ha explotado después del arbitraje de Del Cerro Grande en Son Moix, donde el Mallorca se ha impuesto al conjunto gaditano por 2-1 gracias a dos penaltis, cuanto menos, discutibles. El encuentro entre dos rivales directos por la permanencia acabó con mucha polémica, lo que ha llevado al presidente de los amarillos a publicar un comunicado en las redes sociales del club, así como en su web. Una carta abierta dirigida a Luis Rubiales, presidente de la RFEF, en la que le pide que arregle «el tema del VAR de manera urgente para no ser el hazmerreír de un fútbol que se supone de élite».

El duro comunicado del Cádiz se produce después de la derrota en Mallorca, que deja al conjunto amarillo en puestos de descenso, a cinco puntos de la permanencia que marcan los bermellones y con el gol average perdido. Las dos decisiones tomadas por Del Cerro Grande han provocado que la directiva cadista se queje, sobretodo después del penalti señalado a Jeremías Ledesma, que salió de puños en su área, despejó el balón, pero impactó su rodilla en la cara de Ángel.

Aquella acción fue revisada por el VAR, en el que estaba Hernández Hernández, mientras que el delantero era atendido por las asistencias médicas. Tras verla, avisó al colegiado de campo, que acudió al monitor y, sorprendentemente, decidió pitar la pena máxima, perjudicando los intereses del equipo de Sergio González. Los gaditanos se adelantaron en el marcador, pero vieron como tras esa acción y un ligero agarrón previo en su área, se iban de vacío de Son Moix.

Comunicado íntegro del Cádiz

Estimado Luis, estimado presidente de la RFEF: por segunda vez, y te lo pido por favor, arregla el tema del VAR.

Este año todos nos hacíamos ilusiones de que el fútbol volvía a ser fútbol. Que la intervención de la tecnología lo sería sólo para los casos, como se ha pregonado, en los cuales ayudara a no cometer errores flagrantes. Pues hoy, Luis, hemos vuelto a las andadas. Y se ha hecho con el Cádiz Club de Fútbol, otra vez.

Te dije el año pasado, y te repito este, que no quiero puntos que no me correspondan. Sólo quiero que se respete a una entidad centenaria donde su humilde y orgullosísima afición y sus técnicos y jugadores, se merecen un respeto que en estos momentos creemos que no se produce por parte de la RFEF.

Presidente, arregla el tema del VAR, de manera urgente para no ser el hazmerreír de un fútbol que se supone de élite, y que con este tipo de decisiones volvemos cuarenta años atrás.

Siento vergüenza e indignación, Luis. Te reitero que nos jugamos mucho, nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, sólo queremos justicia y un criterio igual para todos.

Creo que estas son las guerras que hay que ganar, las guerras que hacen crecer al fútbol.

Luis, te lo vuelvo a reiterar, y lo haré mil veces más, arréglalo como tú entiendas que debes hacerlo, pero arréglalo por el bien del fútbol y de tu gestión al mando de la RFEF.

Manuel Vizcaíno Fernández

Presidente del Cádiz Club de Fútbol

Miembro de la comisión delegada de la RFEF en representación de La Liga