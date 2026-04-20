Premier Pádel de Bruselas P2: cuándo es, cuadro, dónde se juega, dónde ver por TV en directo y horario de los partidos

El Premier Pádel vuelve a Europa tras disputarse el torneo en Egipto y ahora todas las parejas tienen que luchar por intentar salir como campeones en el Premier Pádel de Bruselas P2 2026. Sin duda, la competición va a ser apasionante y los seguidores de este deporte podrán disfrutar durante una semanita de partidazos, tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Te contamos las fechas de cada ronda, los horarios y cómo ver por televisión en directo todo lo que suceda en Bruselas.

Cuándo empieza el Premier Pádel de Bruselas

El Premier Pádel de Bruselas 2026, que es de categoría P2, ha comenzado este domingo 19 de abril con los clasificatorios, pero ya este martes 21 arrancan las eliminatorias en las que participan los mejores jugadores que se han apuntado al torneo. Durante una semana vamos a disfrutar de auténticos partidazos hasta el domingo 26, fecha en la que se celebrará la gran final de este torneo que se va a disputar en la capital de Bélgica, más concretamente en el Gare Maritime – Tour & Taxis.

Cuadro del Premier Pádel de Bruselas 2026

Ya conocemos por qué lado del cuadro va cada cabeza de serie y la mejor pareja del mundo, la que forman Agustín Tapia y Arturo Coello ya están automáticamente en los octavos de final. En su camino hacia la gran final del Premier Pádel de Bruselas P2 2026, prácticamente seguro se tendrían que medir en semifinales a la dupla formada por Momo González y Martín di Nenno o la que conforman Franco Stupaczuk y Miguel Yanguas, que también han accedido directamente a los cuartos.

Por el otro lado del cuadro del Premier Pádel de Bruselas P2 2026 también va a haber bastante nivel. Ahí estarían Juan Lebron y Leandro Román Augsburguer, que podrían protagonizar unas semifinales increíbles en Bélgica ante Alejandro Galán y Fede Chingotto, donde ambas parejas buscarán el gran pase a la final de esta competición que va a ser frenética.

Horarios de los partidos del Premier Pádel de Bruselas 2026

La organización anunció los horarios de los diferentes días con todos los detalles para poder seguir los partidos que se jugarán en este Premier Pádel de Bruselas P2 2026. Al ser en Europa el horario para seguir los choques que se jueguen en la competición serán bastante beneficiosos para los aficionados de este deporte en España, ya que no habrá que madrugar ni trasnochar para ver a las mejores parejas del planeta competir por el título.

Martes 21 de abril, primera ronda. Comienzan a las 16:00 horas.

Miércoles 22 de abril, primera ronda. Comienzan a las 11:00 horas.

Jueves 23 de abril, octavos de final. Comienzan a las 10:00 horas.

Viernes 24 de abril, cuartos de final. Comienzan a las 11:00 horas.

Sábado 25 de abril, semifinales. Comienzan a las 12:00 horas.

Domingo 26 de abril, final del Premier Pádel de Bruselas P2. Comienzan a las 14:00 horas.

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel de Bruselas

Los aficionados a este maravilloso deporte que sigue creciendo con el paso de los años deben saber que van a poder ver todo lo que ocurra en el Premier Pádel 2026, incluido en este Bruselas P2, por la televisión, en streaming y en vivo online mediante dos vías. Una de ellas es Movistar+ y la otra es Red Bull TV, por lo que para el primer medio habrá que estar suscrito y tenerlo contratado, mientras que para el segundo sólo habrá que registrarse en la aplicación y todos los choques se podrán ver gratis y en abierto desde los cuartos de final.

Qué día es la final del Premier Pádel de Bruselas

El gran partido decisivo en este Premier Pádel Bruselas P2 2026 fue programada para este domingo 26 de abril. Esta final de la competición que se juega en Bélgica servirá para saber quiénes salen como campeones en el cuadro masculino y en el femenino. Todo arrancará a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, con la final del cuadro femenino, mientras que posteriormente le llegará el turno al masculino.

El calendario del Premier Pádel 2026