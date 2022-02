Wanda Nara sigue desmintiendo los rumores sobre una nueva ruptura con Mauro Icardi. La influencer argentina deja claro que ambos están viviendo juntos en su impresionante mansión de París y también expresa su tranquilidad en uno de sus últimos posta, una peligrosa fotografía al borde de la censura con la que ha revolucionado las redes como siempre.

«Domingo de spa en casa», escribía Wanda Nara junto al posado, en el que aparece en la piscina interior privada de su casa con las tirantas del bañador bajadas, al límite de que un descuido deje ver más de la cuenta y jugando con ello para deleitara a sus millones de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_nara)



Hace unas horas, la empresaria y representante argentina se pronunciaba sobre su relación con Mauro Icardi y el hecho que el delantero del PSG primero dejara de seguirla y luego cerrara su cuenta. «No hubo hackeo, no hubo nada. Ante tantos mensajes que recibía, y que todo el mundo opinaba, dijo ‘me doy de baja y no sigo interactuando’. Recibía mensajes de todo el mundo. Todos le preguntaban cosas. No eran mensajes amorosos, eh. Ojo», contó.

Una Wanda Nara que también ha sido noticia durante los últimos días porque la prensa argentina ha filtrado parte de los audios que le mandó la influencer a Eugenia la China Suárez cuando la actriz tuvo una aventura con su marido, un desliz de Icardi que casi provocó su divorcio pero que finalmente fue perdonado por Wanda. «Contame lo que pasó ese día», le dijo en el citado audio la mujer del delantero a la China, cuyo tonteo con el futbolista del PSG acabó provocando el famoso Wandagate.