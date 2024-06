El portugués Pichardo rabia contra Jordan Díaz y pone en duda que el salto de 18,18 metros sea real

El portugués Pedro Pichardo, medalla de plata en triple salto en el Europeo de Roma, segundo en esa prueba por detrás de Jordan Díaz, ha puesto en duda que el salto del atleta español, que ganó el oro, sea real. «¿Cómo sabemos que realmente fueron 18,18 metros?», llegó a decir Pichardo, actual campeón olímpico (ganó el oro en Tokio), que no acepta así su derrota ante Díaz.

Jordan Díaz se proclamó este martes campeón de Europa de triple salto y lo hizo con la tercera mejor marca de la historia, fijándola en 18,18 metros, todo un hito para el deporte español. En el Estadio Olímpico de Roma, Díaz, de 23 años y que hace un par de días hizo su debut con España como el mejor de entre los finalistas (17,52 metros), hizo valer una mejor marca de 18,18 para terminar primero en la final de triple salto, por delante de Pedro Pichardo (17,92).

Sin embargo, el portugués no se tomó bien esa derrota y este miércoles explotó en sus redes sociales. «Nunca he sentido la necesidad de venir a las redes sociales para justificar una victoria o una derrota, nunca necesité usar una sustancia prohibida para ganar, yo nunca engañé a nadie, ni uso ‘influencias’ para ganar una competición», escribió Pichardo, que en ningún momento mencionó a Jordan Díaz, pero está claro que es el destinatario de su rabia porque habla de «ganar». Y ganar lo hizo el español

«Me gustaría que World Athletics, European Athletics y los árbitros encargados dieran una respuesta y una rápida explicación sobre lo que pasó con la tabla de medición electrónica del salto en el momento en el que el atleta de España hace esa gran marca», explicó Pedro Pichardo, dejando en duda que esa marca de 18,18 sea real. «En una competición de este nivel no es normal hacer una gran marca con la tabla electrónica apagada, el atleta ya sale de la arena de fiesta sin siquiera saber dónde había aterrizado porque la tabla ya estaba apagada, pero parece que ya sabía que me había superado incluso antes de la medicación y sin la tabla electrónica», añadió el portugués, medalla de plata en este triple salto.

Los lloros de Pichardo contra Jordan Díaz

Pichardo siguió con su discurso de no aceptar el resultado de la prueba de este martes en Roma a través de mensajes en stories en Instagram: «Nosotros los atletas sabemos que sin ninguna referencia es difícil saber si fue un buen salto o no, pero él ya lo sabía. ¿Por qué en sus 17.96 metros estaba encendido y no en el gran salto? Un minuto después de su gran salto la regla volvió y casualmente yo estaba a punto de saltar. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué estaba apagada la tabla electrónica en ese momento? ¿Cómo sabemos que realmente fueron 18,18 m?».

Estos lloros de Pichardo se los tomó con cierta gracia Jordan Díaz, que minutos después de estos mensajes del portugués, utilizó también su cuenta de Instagram para responder a su rival. El atleta español puso tres iconos de lloros, como representando lo que estaba haciendo Pichardo tras perder esta prueba de triple salto en el Europeo de Roma.