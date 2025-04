Portazo de la justicia a Tebas: denegada la cautelarísima a la Liga y Dani Olmo puede seguir jugando

Nuevo capítulo de la serie protagoniza por Pau Víctor y Dani Olmo y nuevo revés para la Liga. La patronal presentó un recurso a la resolución del CSD que concedió la licencia a los dos jugadores del Barça y este jueves, el Juzgado Contencioso Administrativo, ha denegado la cautelarísima que solicitaba la suspensión temporal de ambas licencias.

«Entendemos que la Resolución vulnera gravemente el marco normativo en materia de control económico y de tramitación de licencias deportivas, menoscaba el interés general de la competición y compromete su integridad, al quebrantar el principio de igualdad entre clubes», asegura la Liga en un comunicado.

Respira el Barcelona, una vez, más, ya que ambos futbolistas podrán jugar hasta final de temporada. Con lo cual, el proceso para resolver el caso de forma definitiva se solucionará más adelante y no será tan rápido. Todo apunta a que tanto Dani Olmo como Pau Víctor, mantendrán la licencia y podrán disputar lo que resta de Liga, Champions y Copa del Rey.

José Manuel Uribes sigue su pulso con Javier Tebas. El presidente del Consejo Superior de Deportes no se ha achantado ante las declaraciones y los comunicados del máximo dirigente de la Liga y ha señalado que un error del directivo ha sido lo que ha propiciado que el Barcelona pueda inscribir a Dani Olmo en la competición.

«Yo creo que Tebas está equivocado, no es que esté obcecado. No tiene ningún sentido, si no haces las cosas bien, insistir, me parece, si no las haces bien, siguiendo los cauces establecidos, en las formas establecidas, porque en derecho es clave, es fundamental», dijo el dirigente en una entrevista con Josep Pedrerol en El Cafelito.

«Dani Olmo probablemente no estaría jugando sin un error formal suyo. Es claro. Si no, no jugaría porque nosotros no tenemos competencia para sustituir a la Liga y a la Federación en el tema de fondo del fair-play financiero», dijo Uribes.