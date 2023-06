Pone los pelos de punta: lección de compañerismo en los Juegos Europeos

Los Juegos Europeos, que se disputan en Cracovia (Polonia), han dejado una de las grandes lecciones de deportividad de la temporada. El atleta craoata Dino Bosnjak ayudó a cruzar la meta al esloveno Vid Botolin cuando no podía ni mantenerse en pie.

El atleta esloveno Vid Botolin se desplomó sobre la pista en la prueba de los 5.000 metros en los Juegos Europeos de atletismo disputados en Polonia. Cuando cayó en la pista, el atleta croata Dino Bosnjak dejó de correr y atendió a su compañero para ayudarlo a llegar hasta la línea de meta.

Finalmente, el atleta esloveno fue atendido por los servicios médicos que lo evacuaron de la pista en silla de ruedas. Un gesto deportivo que ha dado la vuelta al mundo y que provocó que Bosnjak completara la prueba en más de un minuto y medio que el ganador, y fuese relegado a la última plaza.

A moment of sportsmanship in the 5000m in #Silesia2023. 🤗 #EG2023 pic.twitter.com/AIAo5B5fCf

— European Athletics (@EuroAthletics) June 22, 2023