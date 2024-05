Movistar despidió a Germán Mono Burgos debido a un lamentable comentario sobre Lamine Yamal antes del partido de ida entre el PSG y el Barcelona. La compañía pidió disculpas públicas nada más finalizar el encuentro de cuartos de final de la Champions League y un día más tarde tomí la decisión más drástica pese al perdón del argentino, que insistía en que no pretendía «herir a nadie». Semanas después, el que fuera ayudante de Simeone se ha pronunciado acerca de lo sucedido.

De hecho, asegura que fue él quien decidió dar un paso al lado viendo la polémica que se había formado: «Son momentos que no solamente lo he pasado yo, ustedes están todos los días con este tema. Mi mono, este que está hablando rompe la regla, algún día la inteligencia le va a perder el miedo a la emoción. Eso es lo que tenemos que hablar, pasamos por el fútbol sin dejar nada. Tiene que haber situaciones para que no seamos autómatas. Está todo muy al límite. El mensaje no fue completo, es sobre la vida y no sobre la etnia», dijo.

Además, bromea con el regalo que le hicieron desde Movistar por su cumpleaños días después de lo ocurrido: «En mi cumpleaños me regalaron un semáforo, es buenísimo. Para nada me he sentido ofendido, no me gusta hacerme la víctima». El argentino se disculpó con todas las personas que creyó necesario y tomó la decisión de dejar colaborar con Movistar: «Yo hablé con los compañeros del programa y directivos de la empresa y les dije que daba un paso atrás. Querían echar a medio equipo. Mandé mensaje a Laporta y al representante del jugador. Me di cuenta de que estaba fuera en el mismo programa. Para nada soy racista, al contrario. ¿Viste algún hijo único racista? Ahora estoy esperando que me den la oportunidad para volver a entrenar».

El comentario del Mono Burgos

Mientras que en la retransmisión se veía, antes del citado partido, al internacional español haciendo malabarismos con el balón, el que fuera portero del Atlético de Madrid y segundo de Simeone durante sus primeros años en el banquillo rojiblanco hacía un comentario totalmente fuera de lugar. «Si no le va bien, termina en un semáforo», indicaba Burgos.

«Entiendo que muchos espectadores esperaban que tuviésemos alguna conversación o entrevista con el Barça. Pero la UEFA, PSG y Barça nos han notificado que no nos iban a atender porque estaban tremendamente enfadados con un comentario que se ha vertido en nuestro plató durante la previa. Por tanto, no nos iban a hacer ninguna entrevista, no hemos estado afortunados. Pedí disculpas desde aquí. Lo debemos hacer también desde el plató», dijo Ricardo Sierra en directo.

«Ha sido un comentario sin tratar de herir a nadie. Si alguien se sintió ofendido pido disculpas públicas. En estas épocas hay que adaptarse a todo y en eso estamos», dijo el ex del Atlético de Madrid que fue protagonista para mal en un partido que nunca olvidará.