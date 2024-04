El Mono Burgos pide perdón tras su desafortunado comentario sobre Lamine Yamal: «En esta época…»

El Mono Burgos fue protagonista para mal en la noche en el que el Barcelona dio un golpe en Europa tras vencer al PSG en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League. Un desafortunado comentario del ex del Atlético sobre Lamine Yamal en la previa del partido hizo incluso que la UEFA vetara las entrevistas a Movistar de los protagonistas del encuentro. Después del partido disputado en el Parque de los Príncipes el ex número 2 de Simeone quiso pedir perdón de forma pública.

Todo ocurrió minutos antes del PSG-Barcelona disputado en la noche del miércoles cuando en imagen apareció Lamine Yamal dando unos toques al esférico durante el calentamiento. Ahí el Mono Burgos soltó una frase que le convirtió en tendencia y que acabó llegando a los protagonistas del partido, vetando a este medio a la conclusión del duelo disputado en el Parque de los Príncipes.

«Ojo a que si no le va bien termine en un semáforo». Esta fue la frase que soltó el Mono Burgos en directo y que durante el encuentro comenzó, poco a poco, a convertirse tendencia a través de las redes sociales. Esto provocó que el Barcelona hiciera una queja formal a la UEFA y organismo que organiza la competición tomó la decisión de que nadie hablaría ante los micrófonos de Movistar, en una decisión nunca vista hasta la fecha.

«Entiendo que muchos espectadores esperaban que tuviésemos alguna conversación o entrevista con el Barça. Pero la UEFA, PSG y Barça nos han notificado que no nos iban a atender porque estaban tremendamente enfadados con un comentario que se ha vertido en nuestro plató durante la previa. Por tanto, no nos iban a hacer ninguna entrevista, no hemos estado afortunados. Pedí disculpas desde aquí. Lo debemos hacer también desde el plató», dijo Ricardo Sierra en directo poniendo el balón botando en el área del Mono para que pidiera disculpas.

Las disculpas del Mono Burgos a Lamine Yamal

Ante esta situación, el Mono Burgos quiso pedir disculpas a Lamine Yamal desde el mismo plató minutos después de concluir el choque por su desafortunado comentario aunque también quiso dejar la coletilla de los tiempos que corren.

«Ha sido un comentario sin tratar de herir a nadie. Si alguien se sintió ofendido pido disculpas públicas. En estas épocas hay que adaptarse a todo y en eso estamos», dijo el ex del Atlético de Madrid que fue protagonista para mal en un partido en el que le Barcelona encarriló su pase a semifinales después de imponerse al PSG en el Parque de los Príncipes.

Movistar tomará medidas