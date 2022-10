No es la primera y no sabemos si será la última vez que Miralem Pjanic carga contra Ronald Koeman en su etapa común en el FC Barcelona. El mediocentro bosnio vuelve a atizar al técnico catalán por su estilo al frente del vestuario y la escasa preparación con la que, a su juicio, trabajaba los partidos. Pjanic fulmina a Koeman con una contundente afirmación: «No preparábamos los partidos».

Miralem Pjanic aterrizó en el Barcelona en 2020 tras un llamativo trueque con la Juventus y Arthur. En el banquillo se toparía con Ronald Koeman en una de las temporadas más decepcionantes que se recuerdan en Can Barça. El bosnio acabó disputando 30 partidos repartidos así: 19 en Liga, ocho de Champions League, dos de Supercopa de España y uno de Copa del Rey. Su lugar nunca fue el de titular (sólo 13 partidos) y en febrero, tras una pequeña lesión de tobillo, desapareció de los planes de Koeman.

La pasada temporada, aún con el holandés en el banquillo, acabó saliendo rumbo a Turquía para jugar en el Besiktas toda la temporada, aunque su rendimiento allí, con varias lesiones, no brilló. Este curso, ya con Koeman fuera tras la llegada de Xavi Hernández, intentó convencer al egarense para quedarse pero ante su rol secundario decidió hacer las maletas rumbo a los Emiratos Árabes donde juega para el Sharjah FC.

«Me quedé muy sorprendido porque los entrenamientos con Koeman eran muy cortos, no tenían intensidad, táctica ni ideas. No preparábamos los partidos», decía sin tapujos Pjanic en el programa Què t’hi jugues en lo referente al trabajo del entrenador holandés al frente del equipo durante el tiempo que estuvo el bosnio a sus órdenes, señalando su escasa profesionalidad en un club de la envergadura de los culés.

Pero no es la primera vez que Pjanic dispara contra Koeman, Con anterioridad explicó más sobre el holandés y sus formas: «A lo mejor podía entrar a veces cinco minutos, diez minutos… o calentar 45′ y no jugar… Nunca pasé algo así. No era fácil. Tienes que ser duro, lúcido, porque a veces puedes reaccionar mal con él, es así el fútbol, pero para él ya me había hecho la cruz desde el inicio».

«Todos tienen sus cosas diferentes, es normal, pero hay que comunicar, por el bien del equipo. ‘No, no, ‘Mirem’, es solamente rotación, no tengo ningún problema, tu actitud es buena… Bueno, vale, bien, pero después me iba dejando más tiempo fuera. No entendía el porqué, creo que podría ser un buen jugador, pero también un buen compañero para el equipo, tengo una actitud profesional. Podía dar mucho más si él quería. Pero es un entrenador muy muy muy extraño, es la primera vez que he visto una gestión así. Yo sé que puedo jugar en este equipo, solo que no me han dado la posibilidad de competir, de entrar en grupo, de ayudar más», sentenciaba poco después de salir cedido del Barça.

Por contraparte, en el corto periodo de tiempo que estuvo junto a Xavi, sí tuvo otra visión muy diferente del actual técnico del Barça, al que sí elogió: «Ahora he visto una preparación buena, muy buena, normal… como, por ejemplo, hacía con la Juve, con lo que ganamos todo».

No fue lo único que dijo sobre el catalán, del que siguió definiendo algunas de las palabras que esbozó al vestuario de cara a la temporada que ya está en marcha, antes de que el bosnio hiciera las maletas para cambiar de club tras rescindir su contrato con el Barça. «Los entrenamientos tienen mucha intensidad. El míster ha sido muy claro con nosotros. Nos ha dicho que este año se va a correr, a entrenar a tope, a ir a 2.000 por hora en todas las sesiones. Todos los días son como partidos en el entrenamiento, porque hay mucha calidad e intensidad», explicaba Pjanic sobre Xavi.