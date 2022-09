Pjanic atiza al Barça: «Nunca me esperé vivir una situación tan difícil»

El centrocampista bosnio Miralem Pjanic abandonó el Barcelona para poner rumbo a los Emiratos Árabes, donde ya ha tenido tiempo de estrenarse con gol en su debut con el Sharjah FC. El ex azulgrana ha compartido cuáles fueron sus sensaciones al llegar al equipo catalán para vivir una experiencia que no terminó de satisfacer a ninguna de las partes. «Nunca me esperé vivir una situación tan difícil», ha reconocido el bosnio.

Pjanic se convirtió en jugador del Barcelona en el verano de 2020, club al que llegó procedente de la Juventus. Sin embargo, el aterrizaje del centrocampista bosnio no fue nada fácil y ni el club ni el propio jugador disfrutaron de la etapa. “Pensé que era la elección correcta fichar por un club como el Barça, pero no sabía que estaba así en ese momento. Fue muy complicado. Nunca me esperé vivir una situación tan difícil. Nunca esperé eso”, ha reconocido recientemente en una entrevista, una vez desligado del Barcelona para iniciar una nueva etapa en los Emiratos Árabes.

El ya jugador del Sharjah FC ha dejado atrás su etapa en el Barcelona. Apenas necesitó tres días para marcar su primer gol con su nueva camiseta, una sensación que no pudo vivir con la elástica del conjunto azulgrana, ni como autor de gol ni siquiera con alguna asistencia. De hecho, el bosnio tuvo siempre el cartel de transferible, fue cedido una temporada al Besiktas y se decidió su salida este verano por la situación económica del Barcelona.

En la entrevista con Dazn, Pjanic no sólo opinó sobre el Barcelona, también lo hizo de su anterior equipo, la Juventus. El bosnio valoró de manera positiva su paso por el conjunto bianconero, con el que empezó » a ganar títulos y jugar finales de Champions League». Sobre el momento actual del conjunto italiano, el mediocentro dijo que ahora la Juventus era «muy criticada» y apuntó la que para él sería la mejor apuesta para el club. “Los jugadores tienen que asumir la responsabilidad porque no siempre puede ser el culpable el entrenador. Tienen un entrenador muy bueno, a veces las críticas son exageradas. Hay que buscar el equilibrio y los jugadores tienen que entender que hay que dar más”, dijo Pjanic, tendiendo su apoyo a Allegri.