El Bayern de Múnich 22/23 comenzó la temporada como un tiro pese a la importantísima baja que sufrió este verano con la marcha de Robert Lewandowski. Se alzó con el primer título en la Supercopa alemana ante el RB Leipzig (3-5), y en Bundesliga logró una goleada ante el campeón de la Europa League (1-6), victoria ante el Wolfsburgo (2-0) y otro paseo ante el Bochum (0-7), resultados que hacían olvidar al polaco y que permitían confiar en el trabajo de Julian Nagelsmann y el fichaje de Sadio Mané, pero eso fue hace tres semanas…

Las dudas han crecido en torno al Bayern de Múnich cinco partidos después. Tres empates consecutivos en la Bundesliga han llevado a encender las alarmas en el Allianz Arena por la falta de pegada del equipo, señalando en parte a Nagelsmann y su nuevo esquema de juego, el 4-2-3-1, con Sadio Mané como referencia, como falso 9. El senegalés, que comenzó fuerte con goles, se ha desinflado en las últimas jornadas y su posición está en entredicho, pensando y si no es conveniente verle mejor como extremo que por el centro pese a su movilidad.

Que Mané tenga que eclipsar e igualar las cifras goleadoras de Lewandowski es un reto mayúsculo para el senegalés. Su fichaje no tenía ese sentido en un momento inicial pero se está encontrando con la necesidad de hacerlo, de tener una presencia en el área equiparable a la del polaco, que ya ha demostrado con el Barça que no entiende de camisetas y sí de áreas.

Los últimos resultados y la poca productividad del delantero han despertado las dudas en Múnich. La prensa ya pregunta por su posición y su rol. Tras el partido ante el Inter de Milán en Champions, donde fue superior el cuadro bávaro pero donde no estuvo muy activo Mané, la prensa preguntó por él. Nagelsmann ya defendió su aportación aquel día: «Sadio Mané tuvo que lidiar con oponentes muy físicos, pero abrió espacios para los demás, también es importante abrir caminos para la profundidad de los demás».

El director deportivo de los alemanes, Salihamidzic, también fue cuestionado por esta situación y quién debe ser el delantero del equipo. «Tenemos a Gnabry, aunque no funcionó el sábado, sigue siendo un killer cara al arco. Tenemos a Sadio Mané. Compramos a Mathys Tel. También tenemos a Choupo-Moting. Buscamos en el mercado pero no encontré nada mejor que lo que tenemos», explicaba el director deportivo, dejando abierta la puerta al fichaje de un delantero en el futuro: «Lo veremos de año en año. Primero veremos esta temporada para ver si funcionan las cosas y cómo funcionan. Ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos tan bien equipados y quiero ver cómo eso se resolverá».

Salihamidzic reconoció que en los últimos empates del equipo no salió la mejor versión de Mané: «Hubo dos partidos que no salieron como él se imaginaba. Pero Sadio es su mayor crítico y no tengo ninguna duda de que volverá a jugar mejor». El Bayern es un club acostumbrado a ganar, a liderar y ser protagonista. En este inicio de temporada, pese a arrancar con goles, parece haberse desinflado, mostrando dudas y siendo vulnerable. De hecho, en estos momentos no figura como líder de la Bundesliga –tampoco el Barça–, donde está puntero el Unión Berlín, dos puntos por encima.

El Barça se enfrenta al Bayern de Múnich más plano de los últimos tiempos, principalmente por esta carencia de efectividad y esas dudas que está generando la posición del 9 en este inicio de competición, con un Mané que no es Lewandowski y que tampoco está siendo la mejor versión del senegalés. Sin embargo, es incuestionable que las piezas bávaras, con los Upamecano, Kimmich, Gnabry, Sané, Müller, Davies o Musiala sigue siendo uno de los clubes más potentes y es ante el Barça cuando sale la mejor versión, es su gran bestia negra.