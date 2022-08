Son momentos de decisiones en el Barcelona. Los movimientos en los despachos culés son múltiples y en muchos sentidos. Las palancas son el epicentro pero también se busca dar los últimos coletazos en cuanto a la confección de la plantilla. El plan salida sigue su marcha pero existen varios nombres que en función de qué decisión se tome con ellos afectará a otro compañero. El caso de Miralem Pjanic, al que Xavi Hernández comienza a darle su beneplácito como recambio de Sergio Busquets conllevaría otro golpe más a La Masía: Nico González podría salir cedido.

El futuro del bosnio continúa en el aire y la decisión de si continúa o no depende exclusivamente de Xavi Hernández. Pjanic parecía un descarte más esta pretemporada. El futbolista venía de una infructuosa cesión en el Besiktas turco y todo apuntaba a que se intentaría vender o rescindir su contrato. Cabe destacar que el futbolista fue uno de los que aceptó una fuerte rebaja salarial y sus emolumentos actuales no son un impedimento real para que siga en la disciplina. No es un impedimento.

Pjanic llegó a la pretemporada como uno más, con ganas de empezar y demostrar que tiene algo que darle a este equipo. Fue así, o al menos así lo vio un Xavi que decidió incluirlo en su terna de jugadores a probar. La gran señal fue ver su nombre entre la lista de jugadores que harían la gira americana. El bosnio, que parecía estar en el mismo saco que Braithwaite o Umtiti, viajaba con el grupo y ha tenido bastante minutos en los amistosos por Estados Unidos.

Su rol no deja de ser de alternativa a Busquets. El catalán sigue siendo un fijo para Xavi en esa posición pero no quiere sobrecargarle y desea tener una alternativa de garantías que le supla cuando sea necesario, ya sea por cansancio, lesión o suspensión. Esa labor, en principio, estaba indicada para Nico González. El canterano viene teniendo minutos ahí –incluso de central– y lo ven como un posible recambio natural de la casa, de La Masía.

Pero Pjanic ha causado una buena impresión en el cuerpo técnico de Xavi y ha ganado enteros para seguir esta temporada siempre y cuando acepte tener un rol secundario, un hombre de plantilla que esté cuando sea necesario pero sin la seguridad de contar con un buen número de partidos. La continuidad del bosnio atacaría directamente al espacio que ocupa Nico, que pasaría a estar por detrás en la rotación.

En la apuesta de Xavi vuelve a perder La Masía. Ya dejó claro a Riqui Puig y Mingueza que no contaba con ellos. Tampoco a otros nombres como Wagué o Rey Manaj que ya han salido. El siguiente en ese lista es un Nico González que tendrá que salir cedido para sumar los minutos que su técnico no le va a garantizar si definitivamente continúa Pjanic en la plantilla, un jugador que fue descarte de Koeman.

La decisión sigue gestándose y el bosnio está dispuesto, según Sport, a reducirse de nuevo sus emolumentos para ayudar a encajar mejor en la actual estructura salarial que está construyendo el Barcelona. El mercado de Nico es amplio dado su pasada temporada y no le costará encontrar un lugar donde sí sentir la confianza que parece que no posee en Can Barça.