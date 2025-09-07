Piqueras se lleva una victoria de infarto tras imponerse al líder Rueda en Montmeló en Moto3

Ángel Piqueras se ha llevado la victoria en la carrera de Moto3 del GP de Cataluña de MotoGP, por delante de José Antonio Rueda. El líder del campeonato hizo una última vuelta espectacular para acabar metiéndole la moto a Furusato en el último giro, donde aparecen los grandes, para lograr el segundo puesto a pesar de haber hecho una long lap. Máximo Quiles acabó decimosegundo después de irse largo a pocas vueltas del final.

El poleman David Almansa aguantó muy bien en la salida y mantuvo la primera plaza al paso por la uno. A su estela se colocaba Kelso y David Muñoz. Buena salida también de Máximo Quiles, que partía décimo y se colocaba cuarto en la frenada de la primera curva. El piloto de Aspar comenzó con mucha fuerza y en cuestión de una vuelta ya estaba segundo, justo detrás de Almansa.

David Muñoz también se colocaba cerca del murciano. El grupo no se estiraba, pero Almansa mantenía la primera posición pese a los intentos de David Muñoz de ponerse al frente. El piloto del Leopard aguantó muy bien las primeras vueltas Y por detrás se pegaban por ganar posiciones. Mientras tanto, el líder del Mundial de Moto3, José Antonio Rueda, iba a lo suyo, haciendo su carrera.

El piloto sevillano hizo la long lap que le habían impuesto por molestar a Quiles en el entrenamiento del viernes. A su salida estaba decimocuarto. Pero eso no supuso ningún problema para el piloto español del Red Bull KTM Ajo que remontó desde el decimocuarto hasta entrar primero a la última vuelta. Por su parte, Máximo Quiiles, se iba largo en la uno y bajaba hasta el puesto número 14 a falta de pocas vueltas.

Eso condenó al piloto murciano de Aspar el resto de la carrera. Se le escapaba el podio después de firmar una carrera espectacular. Por delante, Rueda tomaba la cabeza de carrera y cogía algo de distancia con sus perseguidores. Parecía que Piqueras era el único que podía seguirle, pero perdía algunas posiciones. En la última vuelta, Rueda se mostró atrevido y entró primero, pero en la recta cayó varios puestos y Piqueras se puso primero. El piloto de Ayora ya no soltó esa posición de privilegio y se llevó el triunfo. Pero Rueda demostró por qué es el líder de Moto3 con un adelantamiento magistral a Furusato en la última curva para acabar segundo.