Gerard Piqué ha cambiado de estrategia. El ex futbolista del Barcelona llevaba muchos meses sin hablar en público, concretamente desde que anunció su tormentosa separación de Shakira. Sin embargo, hace unos días se pronunció en una entrevista de radio y ahora ha vuelto a hacerlo. El catalán, sin nombrar a la cantante colombiana, arremete contra ella sutilmente cuando habla de los dos hijos que tienen en común, Milan y Sasha.

El periodista se interesaba en saber cómo estaba en el plano personal: «¿Cómo le ha afectado su separación mediática de Shakira?». Gerard Piqué le contestaba muy contundente: «No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos». «No son sordos…», respondía el periodista sobre los pequeños y la famosa canción de Shakira contra Piqué y Clara Chía. «Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre», respondía Piqué.

«Fiel» a él mismo

«¿Y cómo está como persona? Parecía que siempre le habían salido todas las cosas bien», preguntaba el redactor. «No es así. El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo», añade.

«No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad», finaliza Piqué sobre la ruptura en la entrevista con El País.