El pique entre Hecher Sosa y Yaman ‘El Diamante’ en OKDIARIO antes de WOW 20: «Le arrancaré la cabeza»

Hecher Sosa y Yaman ‘El Diamante’ se enfrentan este sábado dentro del marco de WOW 20 por el cinturón de peso gallo. Será la noche de los campeones y cinturones, primera vez que los entrega la promotora de Ilia Topuria. Será el combate por excelencia de la velada, entre una de las mayores promesas de las MMA españolas como Yaman y uno de los más consolidados como Hecher Sosa.

Los dos han pasado y han intercambiado mensajes a través del micrófono de OKDIARIO. El primero y más directo fue Hecher Sosa. «Yaman, sabes muy bien lo que te espera. Hemos entrenado juntos. Nos hemos visto a los ojos. Sabes quién soy y sabes lo que va a pasar. Dite muchas frases positivas. Dite a ti mismo muchas frases estoicas, porque cuando se cierre la jaula vas a tener un león delante que te va a arrancar la cabeza y no tienes escapatoria. Cada vez queda menos. Tic, tac, como dice. Se te acabó el tiempo».

Mensaje que este periódico le trasladó a Yaman ‘El Diamante’ durante la entrevista previa a la pelea. El joven mostró otra cara distinta a su rival. «Sólo le deseo suerte», aseguró evitando cualquier enfrentamiento dialéctico. Muchas voces se han pronunciado sobre si Yaman acertó al aceptar la pelea o si se equivocó al llegarle de manera temprana. Hecher Sosa difiere de la opinión extendida.

«No creo que se equivoque porque para él es un paso muy grande. Gane o pierda el pelear contra mí y tener la oportunidad de estar de cabeza de cartel es una victoria. Pero a mí no me pesa. Muchas veces me he tenido que ganar el papel de favorito peleando fuera de España, yéndome a los mundiales. Fui tercero del mundo, tercero de Europa, cuando nadie apostaba por mí. Yo gané. Me gané que la gente apostara por mí a base de puñetazos. Ahora soy el favorito pero por motivos», aseguró durante su conversación con este medio.

Yaman no entra en valoraciones y se centra en lo que puede controla. «No quiero sorprender a nadie. Quiero sorprenderme a mí mismo. Ese es el objetivo si eres un gran luchador. Como he dicho antes, yo lo respeto, independientemente de lo que él diga. También es verdad que estaba pasando una situación difícil en su entorno. Yo lo entiendo. Pero vuelvo y repito: pongo el foco en mí y no pongo el foco en el exterior. No permito que nada de eso exterior cale en lo interior. Me focalizo en mí, en mi trabajo, en mi sensación, en mi autoconcepto y lo expongo en la jaula. Y gana el que más lo quiere y el que más lo desea. Entonces veremos qué pasa», dijo a este medio en la previa de WOW 20.