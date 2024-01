Piqué desvela su nuevo futuro como entrenador

Gerard Piqué ha desvelado este jueves su nuevo futuro como entrenador que dejó en el aire el pasado 9 de enero. Pero tiene trampa. No será con un equipo real. El ex jugador del Barcelona será manager de un equipo del videojuego ‘Rivals’ en la plataforma Sorare, que está enfocada al entretenimiento deportivo. Zidane también participará en este proyecto.

Gerard Piqué y Zinédine Zidane, ambos embajadores de Sorare, forman parte de la campaña de lanzamiento de ‘Rivals’ junto con los influencers John Nellis y Nacho Heras, fans y usuarios de la plataforma.

OK I told you I would be back…

My next chapter: I'm joining #SorareRivals as a General Manager! 🤝

Challenge me head-to-head for your first match, and get rewarded for your passion. ⚔️

Download the @Sorare app and play for free.https://t.co/NwjW5ADLuy pic.twitter.com/5FTzFLXZKS

— Gerard Piqué (@3gerardpique) January 11, 2024